PlanetGOLD Suriname start milieustudie met ILACO voor duurzame mijnbouw

Het PlanetGOLD Suriname Project werkt samen met ILACO Suriname N.V. aan een Milieu Effectenanalyse (MEA) voor de gebieden Nyun Jacobkondre en Sarakreek. De samenwerking werd officieel gelanceerd tijdens een kick-off meeting, waarmee de eerste fase van de milieustudie officieel van start ging.

De analyse onderzoekt de mogelijke milieu- en sociale effecten van kleinschalige goudwinning en geeft aanbevelingen voor duurzaam beheer en bescherming van natuurlijke hulpbronnen. ILACO ontwikkelt daarnaast een Milieu Management & Monitoring Plan en een Stakeholder Engagement Plan om lokale gemeenschappen actief te betrekken.

Volgens PlanetGOLD Suriname is deze stap cruciaal om de sector toekomstbestendig te maken: “Met deze samenwerking zetten we een belangrijke stap richting verantwoord gebruik van natuurlijke rijkdommen en bescherming van het Amazone-ecosysteem.”

PlanetGOLD Suriname is een initiatief van het Global Environment Facility (GEF) en het United Nations Development Programme (UNDP), uitgevoerd in samenwerking met de Regering van Suriname. Het project richt zich op het verminderen van kwikgebruik, bewustwording, en de introductie van schonere technologieën binnen de goudsector.