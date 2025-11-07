Culinaire diversiteit centraal tijdens Suriname Tourism & Food Festival

Met de feestelijke opening bij Ballroom Prince is het Suriname Tourism & Food Festival officieel van start gegaan. Drie dagen lang – van 5 tot en met 7 november – staat Suriname in het teken van culinaire beleving, cultuur en toerisme.

Het festival, georganiseerd door het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) via het directoraat Toerisme, vormt een belangrijk onderdeel van de viering van 50 jaar Srefidensi. Bezoekers kunnen genieten van een brede waaier aan gerechten, kookdemonstraties en culturele optredens die de diversiteit van de Surinaamse keuken weerspiegelen.

Volgens minister Raymond Landveld is het festival niet alleen een culinair hoogtepunt, maar ook een stap in de verdere ontwikkeling van duurzaam toerisme in Suriname. “Onze smaken en tradities zijn de perfecte ambassadeurs van ons land. Dit festival toont hoe onze cultuur en gastronomie samenkomen in één unieke beleving,” aldus de bewindsman.

Naast lokale restaurants en foodproviders nemen ook ambassades deel aan het evenement, wat het internationale karakter onderstreept. Het initiatief bouwt voort op eerdere toeristische projecten en dient als opmaat naar de Heritage Month, die vanaf augustus 2026 jaarlijks zal plaatsvinden.

Minister Landveld gaf aan dat toekomstige edities ook in de districten zullen worden gehouden, zodat meer gemeenschappen kunnen meegenieten van de toeristische en economische kansen die het festival biedt.