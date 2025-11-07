Politieman beroofd van dienstwapen aan de Gaama Agbagoweg

Een 57-jarige brigadier van politie, geïdentificeerd als R.R., is woensdagmiddag aan de Gaama Agbagoweg het slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving. Drie onbekende mannen beroofden hem van zijn dienstvuurwapen en een jachtgeweer.

Volgens de politie reed de brigadier over de weg richting Atjoni, toen hij werd ingehaald en klemgereden door een witgelakte Toyota Mark X. Uit het voertuig stapten drie mannen van vermoedelijk gemengde afkomst. Eén van hen sloeg de politieman in het gezicht, terwijl de anderen zijn wapens uit zijn voertuig haalden.

De verdachten gingen er vervolgens vandoor in de richting van de Afobakaweg. Het slachtoffer liep verwondingen op in zijn mondholte, waarbij twee tanden losraakten. Hij is door de Medische Zending behandeld.

Tijdens het onderzoek trof de politie een beschadigde zwarte Samsung-telefoon aan in het voertuig van het slachtoffer. Er wordt vermoed dat de telefoon door één van de daders is achtergelaten.

De politie van Brokopondo zet het onderzoek naar de verdachten voort.