Surinaamse studenten ronden met succes medische opleiding af in Cuba

Vijftien jonge Surinamers hebben op woensdag 5 november 2025 hun medische diploma in ontvangst genomen tijdens een bijzondere afstudeerceremonie in het Karl Marx Theater in Havana, Cuba. De plechtigheid vond plaats in aanwezigheid van studenten uit 24 andere landen, die samen hun academische successen vierden.

De groep bestaat uit veertien studenten die in 2018 via het Ministerie van Volksgezondheid naar Cuba vertrokken om hun medische studie te volgen, en één student, Mark Asgar-Ali, die op eigen initiatief aan de opleiding tandheelkunde begon. Zijn studie werd volledig bekostigd door zijn ouders.

De afgestudeerden zijn: Varousca Amautan, Nicole Ardjosoediro, Mark Asgar-Ali, Ruchir Autar, Lydia Charles, Tatshana Dosoe, Eranzo Esajas, Sharoline Fong Tin Joeng, Xaina Heuvel, Wanisha Khemai, Arvin Kleyenburg, Elvida Kwadjanie, Sivaida Ramdas, Arno Vorswijk en Carol-Ann Winter.

Ondanks de uitdagingen waarmee zij tijdens hun studie te maken kregen waaronder de impact van de COVID-19-pandemie hebben de studenten hun traject met vastberadenheid en discipline afgerond. Hun prestatie vormt een inspiratie voor andere jonge Surinamers die een carrière in de gezondheidszorg ambiëren.

Met hun terugkeer naar Suriname zullen deze nieuwe artsen en tandarts bijdragen aan de versterking van de nationale gezondheidssector en de verbetering van de medische dienstverlening in het land.