Minister Ramsaran bezoekt agrarisch project van het Nationaal Leger in Saramacca

Op donderdag 6 november 2025 bracht de minister van Defensie, de heer Uraiqit Ramsaran, bracht op donderdag 6 november 2025, een oriëntatiebezoek aan het Agrarisch Bedrijf van het Nationaal Leger te Von Freyburg, gelegen aan de Tayerbladweg in het district Saramacca. Dit bezoek stond in het teken van versterking van de samenwerking tussen Defensie en het districtsbestuur van Saramacca.

De minister werd tijdens zijn bezoek vergezeld door de districtscommissaris van Saramacca, de heer Aniel Ramautar, de Bevelhebber van het Nationaal Leger, de directeur van Defensie, vertegenwoordigers van de bestuursdienst van ressort Tijgerkreek en de militairen die in Saramacca werkzaam zijn.

De delegatie kreeg een rondleiding over het agrarisch terrein, waar uitleg werd gegeven over de teelt van verschillende groentesoorten, waaronder pompoen, boulanger, kouseband, sopropo en peper. Minister Ramsaran benadrukte het belang van het project en gaf aan dat hij een structurele samenwerking wil bevorderen tussen het Nationaal Leger en het districtscommissariaat. Volgens hem zal deze samenwerking niet alleen bijdragen aan de voedselvoorziening van het leger, maar ook een positieve impact hebben op de lokale gemeenschap.

Districtscommissaris Ramautar sprak zijn waardering uit voor de inzet van het leger en gaf aan dat hij hoopt dat de huidige logistieke uitdagingen, zoals eerder door luitenant Kadir benoemd, spoedig zullen worden opgelost. Hij bedankte de minister voor zijn toezeggingen en de bereidheid om het project verder te ondersteunen.