President Simons en Lula versterken bilaterale banden tussen Suriname en Brazilië

President Jennifer Simons heeft in Brazilië een vruchtbaar onderhoud gehad met haar Braziliaanse ambtgenoot Luiz Inácio Lula da Silva. De ontmoeting vond plaats op woensdag 5 november 2025, tijdens haar deelname aan de Bélem Climate Summit. Beide staatshoofden hebben afspraken gemaakt om de samenwerking tussen Suriname en Brazilië te versterken en bereiden een werkbezoek begin 2026 voor.

Volgens minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS), die deel uitmaakt van de Surinaamse delegatie, zullen de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen de voorbereidingen voor dit bezoek op zich nemen. “We bouwen hiermee verder aan een duurzame relatie tussen onze twee landen,” aldus Bouva.

Tijdens het overleg bespraken de presidenten gezamenlijke belangen, waaronder klimaatbeleid en het Amazonegebied. Suriname heeft formeel zijn steun uitgesproken voor het Tropical Forests Forever Fund (TFFF), een Braziliaans initiatief gericht op bosbescherming. Ook werd gesproken over armoedebestrijding en sociale inclusie, waarbij Suriname inspiratie wil halen uit Brazilië’s succesvolle Bolsa Familia-programma.

Minister Bouva benadrukt dat de toekomstige samenwerking zich zal richten op landbouw, toerisme, infrastructuur en onderwijs, en dat de banden met het Instituto Rio Branco, het Braziliaanse diplomateninstituut, verder worden uitgebreid.

Zowel president Simons als president Lula spraken hun waardering uit voor de goede verstandhouding tussen beide landen. De voorbereiding van het presidentieel werkbezoek in 2026 wordt een prioriteit van het ministerie van BIS, aansluitend op de viering van 50 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van Suriname.