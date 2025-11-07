Herstelwerkzaamheden aan Mr. P. Chandishawweg in volle gang

Het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) voert momenteel herstelwerkzaamheden uit aan de Mr. P. Chandishawweg. Deze ingreep volgt op meldingen vanuit de samenleving over de slechte staat van het wegdek, veroorzaakt door zwaar verkeer.

Volgens projectleider Viresh Ramadhin wordt de gemeenschap via officiële kanalen op de hoogte gehouden van de voortgang. Klachten en suggesties van bewoners worden meegenomen om de werkzaamheden zo effectief mogelijk uit te voeren.

De aannemer Tjongalanga N.V., onder leiding van projectmanager Ferdinand Wongsoredjo, pakt in totaal 24 locaties aan. Tot nu toe is ongeveer 1.750 m² verharding vernieuwd. De oplevering staat gepland voor 25 november 2025.

Tijdens de werkzaamheden staat veiligheid voorop. Verkeersregelaars, waarschuwingsborden en pionnen begeleiden het verkeer en markeren de werkzones.

Het ministerie benadrukt dat de Mr. P. Chandishawweg een belangrijke verbindingsroute is en roept weggebruikers op om zorgvuldig en zuinig om te gaan met de vernieuwde weg, zodat de verbeteringen langdurig behouden blijven.