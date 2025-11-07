Deviezencommissie scherpt toezicht aan op geldstromen via stichtingen

De Deviezencommissie maakt zich zorgen over de toenemende gelduitvoer uit Suriname via stichtingen. Volgens voorzitter Arun Sankatsing gaat het om miljoenen aan vreemde valuta die naar het buitenland worden overgemaakt. Om die reden worden de controles op de herkomst van gelden aangescherpt, in lijn met de Deviezenregeling 1947 en internationale anti-witwasregels.

In een brief aan de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie (SNB) herinnert de commissie eraan dat ook stichtingen volledig onder de deviezenwet vallen en verplicht zijn om aan te tonen waar hun middelen vandaan komen. Sankatsing benadrukt dat er geen sprake is van nieuwe maatregelen, maar van een striktere toepassing van bestaande regels tegen witwassen en terrorismefinanciering.

De beroepsvereniging van notarissen, onder leiding van Dewnarain Kalisingh, heeft haar bezwaren kenbaar gemaakt aan president Jennifer Simons en NDP-fractieleider Rabin Parmessar. Volgens de notarissen zorgen de aanvullende eisen van de Deviezencommissie zoals het overleggen van jaarverslagen, bankafschriften en bewijs van werkkapitaal voor vertraging bij de afhandeling van transacties en extra administratieve lasten.

De Deviezencommissie houdt echter vast aan haar standpunt. In een reactie aan de notarissen wijst de commissie op een “exorbitante stijging” van zogenoemde G-uitvoerovermakingen, oftewel geldtransfers van Suriname naar het buitenland. Vooral stichtingen blijken betrokken bij deze toename, waardoor volgens de commissie strengere controle onvermijdelijk is.

De commissie stelt dat de gevraagde documentatie voortvloeit uit artikel 9 van de Deviezenregeling 1947, waarin de verplichting is opgenomen om desgevraagd alle relevante informatie te verstrekken. Zowel de Deviezencommissie als de notarissen hebben op grond van de AML/CFT-wetgeving de plicht om ongebruikelijke transacties te onderzoeken en te melden.

Ook Parmessar ondersteunt dit standpunt. In een brief aan de SNB wijst hij erop dat de Deviezencommissie handelt binnen de kaders van de wet en dat de aangescherpte controles bijdragen aan de bescherming van de integriteit van het financieel systeem.

Suriname zal in november 2025 tijdens de CFATF-bijeenkomst in Barbados worden geëvalueerd op naleving van internationale regels tegen witwassen en terrorismefinanciering. Sankatsing benadrukt dat de beoordeling niet alleen naar de wetgeving kijkt, maar ook naar de uitvoering in de praktijk.

“Dit is een nationale verantwoordelijkheid,” zegt hij. “Sommige actoren tonen nog onvoldoende medewerking, maar uiteindelijk is naleving van deze regels onvermijdelijk.”

Volgens de Deviezencommissie vallen transacties via stichtingen en grote grensoverschrijdende geldstromen binnen de categorie hoog risico, waardoor extra controle noodzakelijk is om misbruik en oneigenlijke deviezenuitvoer te voorkomen.