TCT-minister in overleg met luchtverkeersleiders over werkdruk en veiligheid

Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) heeft overleg gevoerd met het bestuur van de Suriname Air Traffic Controllers Association (SACTA) over de hoge werkdruk, personeelskrapte en veiligheidszorgen binnen de luchtverkeersleiding. Ook de modernisering van technische systemen en arbeidsvoorwaarden kwamen uitgebreid aan bod.

Volgens SACTA telt de luchtverkeersleiding momenteel 25 volledig gekwalificeerde verkeersleiders, die allen actief deelnemen aan het dienstrooster. Door het tekort aan personeel wordt vaak gewerkt in zogeheten Single Person Operations, waarbij één verkeersleider een volledige dienst draait. De bond stelt dat deze werkwijze niet in lijn is met internationale veiligheidsnormen. Daarnaast wees SACTA op achterstallige overuren en pleitte zij opnieuw voor een loonsverhoging van 100% om uitstroom te voorkomen en nieuwe instroom te stimuleren.

Minister Landveld erkende de problemen en gaf aan dat de betaling van overuren prioriteit heeft. “Geen enkele aanvraag blijft liggen; alle documenten worden tijdig afgehandeld,” benadrukte hij.

De minister kondigde tevens aan dat binnen het luchtvaartprogramma van de Inter-American Development Bank (IDB) een bedrag van 25 miljoen Amerikaanse dollar is vrijgemaakt voor versterking van de luchtvaartdienst. Daarvan wordt 5 miljoen dollar bestemd voor modernisering van apparatuur en digitalisering van systemen. De werving van personeel voor de nieuwe Project Execution Unit (PEU) is inmiddels gestart.

Ook het verouderde communicatienetwerk van de luchtverkeersleiding kwam aan de orde. TCT-directeur Faridy Lila liet weten dat het verzoek om een eigen netwerk wordt onderzocht, binnen de kaders van de telecomwetgeving. Voorlopig wordt gebruikgemaakt van Telesur-bundels als tijdelijke oplossing.

Waarnemend directeur Transport, Verno Prijor, maakte bekend dat de financiering voor de opleiding van assistent-luchtverkeersleiders is goedgekeurd, waardoor de trainingen binnenkort kunnen beginnen.

Minister Landveld verklaarde dat hij ook aandacht zal besteden aan de loonverschillen tussen luchtverkeersleiders en ondersteunend personeel. “Binnen één dienst moet gelijke behandeling gelden. Niemand wordt voorgetrokken,” aldus de minister.

Het verzoek van de bond om loonsverhoging en incentivevergoedingen wordt meegenomen in een breder onderzoek naar de organisatie en de financiële haalbaarheid. Daarnaast krijgt SACTA de gelegenheid een voorstel in te dienen voor een aangepast dienstrooster voor aspirant-verkeersleiders.