Suriname neemt afscheid van oud-president Ronald Venetiaan (89)

Oud-president Runaldo Ronald Venetiaan is vandaag op 89-jarige leeftijd overleden. De

voormalig NPS-leider was al geruime tijd ziek.

Venetiaan was leraar, bestuurder, dichter en bovenal staatsman. Na zijn studie wiskunde en

natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden keerde hij terug naar Suriname, waar hij als docent

en later als directeur van de AMS werkte.

Zijn politieke loopbaan begon bij de Nationale Partij Suriname (NPS). In 1973 werd hij minister

van Onderwijs, een functie die hij ook na de herstelde democratie opnieuw bekleedde. Venetiaan

groeide uit tot leider van het Nieuw Front en werd driemaal tot president van Suriname gekozen

(1991–1996 en 2000–2010).

Tijdens zijn regeerperiodes bracht hij stabiliteit in een land dat geteisterd was door coups en

economische crisis. Hij herstelde de rechtsstaat, beperkte de macht van het leger en

introduceerde de Surinaamse dollar, waarmee hij de monetaire orde herstelde.

Zijn leiderschapsstijl werd gekenmerkt door soberheid, principes en integriteit. Hoewel critici

hem soms besluiteloos noemden, bleef zijn reputatie van onkreukbaarheid onomstreden. Binnen

de NPS speelde hij een belangrijke rol in het vormen van nieuwe generaties politici.

Naast zijn politieke carrière was Venetiaan ook actief als dichter. Onder het pseudoniem Vene

schreef hij poëzie en cabaretteksten. Voor zijn verdiensten werd hij onderscheiden in de Ere-

Orde van de Gele Ster en in Nederland met het Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau.

Ronald Venetiaan laat zijn echtgenote Liesbeth Vanenburg en vier kinderen na. Suriname verliest

met hem een integere leider en groot staatsman.