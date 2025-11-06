Dick Cheney, voormalig vicepresident van de VS, overleden op 84-jarige leeftijd

Voormalig vicepresident Dick Cheney van de Verenigde Staten is op 84-jarige leeftijd overleden.

Cheney overleed aan complicaties van een longontsteking en hart- en vaatziekten, zo maakte zijn

familie dinsdag bekend. Zijn vrouw Lynne, met wie hij meer dan 60 jaar getrouwd was, en hun

dochters Liz en Mary waren bij hem aanwezig.

Cheney stond bekend als een invloedrijke en vaak controversiële politieke figuur. Hij diende van

2001 tot 2009 onder president George W. Bush en speelde een cruciale rol in het buitenlandse

beleid van de VS, met name in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001. Hij

ondersteunde actief de oorlog tegen terrorisme en de invasie van Irak in 2003, een beslissing die

wereldwijd felle kritiek oogstte.

Ook na zijn politieke carrière bleef Cheney betrokken bij het publieke debat. Zo sprak hij zich in

2024 opmerkelijk uit ter ondersteuning van Democratische presidentskandidaat Kamala Harris

en bekritiseerde hij de koers van de Republikeinse Partij onder Donald Trump.

Zijn familie herinnert hem vooral als een toegewijde echtgenoot, vader en grootvader, die zijn

kinderen en kleinkinderen waarden als liefde voor het land, moed en vriendelijkheid bijbracht.

Cheney laat een erfenis achter die zowel invloedrijk als controversieel is geweest in de

Amerikaanse politiek.