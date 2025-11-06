Dick Cheney, voormalig vicepresident van de VS, overleden op 84-jarige leeftijd

Voormalig vicepresident Dick Cheney van de Verenigde Staten is op 84-jarige leeftijd overleden.
Cheney overleed aan complicaties van een longontsteking en hart- en vaatziekten, zo maakte zijn
familie dinsdag bekend. Zijn vrouw Lynne, met wie hij meer dan 60 jaar getrouwd was, en hun
dochters Liz en Mary waren bij hem aanwezig.
Cheney stond bekend als een invloedrijke en vaak controversiële politieke figuur. Hij diende van
2001 tot 2009 onder president George W. Bush en speelde een cruciale rol in het buitenlandse
beleid van de VS, met name in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001. Hij
ondersteunde actief de oorlog tegen terrorisme en de invasie van Irak in 2003, een beslissing die
wereldwijd felle kritiek oogstte.
Ook na zijn politieke carrière bleef Cheney betrokken bij het publieke debat. Zo sprak hij zich in
2024 opmerkelijk uit ter ondersteuning van Democratische presidentskandidaat Kamala Harris
en bekritiseerde hij de koers van de Republikeinse Partij onder Donald Trump.
Zijn familie herinnert hem vooral als een toegewijde echtgenoot, vader en grootvader, die zijn
kinderen en kleinkinderen waarden als liefde voor het land, moed en vriendelijkheid bijbracht.
Cheney laat een erfenis achter die zowel invloedrijk als controversieel is geweest in de
Amerikaanse politiek.