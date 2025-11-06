Nieuwe parlementaire zitting in Guyana: ook controversiële Mohamed beëdigd

In Georgetown, de hoofdstad van Guyana, zijn maandag de nieuw gekozen leden van het

parlement officieel beëdigd voor hun zittingstermijn. Onder hen bevond zich Azruddin

Mohamed, leider van de partij We Invest in Nationhood (WIN), die ondanks lopende

strafrechtelijke procedures in de Verenigde Staten en internationale sancties als parlementslid is

toegelaten.

WIN veroverde bij de algemene verkiezingen 16 van de 29 oppositiezetels, waarmee de partij

zich stevig positioneert als de belangrijkste oppositie in het parlement. Mohamed legde zijn eed

af tijdens een ceremonie in het Arthur Chung Conference Centre.

Hoewel Mohamed wordt aangeklaagd in Florida voor onder meer witwassen,

belastingontduiking en illegale goudhandel, staat Guyana’s wet enkel een veroordeling toe als

reden om parlementslid te weigeren. Critici noemen zijn beëdiging een schokkend precedent,

terwijl zijn aanhangers spreken van een historisch moment en wijzen op de democratische steun

van de partij.

Mohamed en zijn vader zijn op borgtocht vrij, moeten zich regelmatig bij de politie melden en

hebben hun paspoorten ingeleverd. Uitlevering aan de VS blijft een optie, waarbij de Guyanese

vice­president Bharrat Jagdeo benadrukt dat parlementaire immuniteit dit niet verhindert.