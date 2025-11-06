Directeur Veeteelt in verzekering gesteld voor verduistering en poging tot oplichting

Anand Chotkan, directeur van Veeteelt bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

(LVV), is dinsdag door de politie in verzekering gesteld op verdenking van verduistering. De

aanhouding werd uitgevoerd door de Unit Strafzaken van het politiebureau Herman E. Gooding.

Chotkan is het tweede directielid van LVV dat in verband wordt gebracht met mogelijke

corruptieve handelingen.

Op 18 oktober deed het ministerie aangifte van de verdwijning van honderd schapen en

runderen, een graafmachine, een tractor en een ATV, eigendom van de Staat. Onderzoek wijst uit

dat Chotkan sinds februari 2022 meerdere dieren van de staatsboerderij zou hebben verkocht

zonder toestemming. Ook wordt vermoed dat hij de staatsboerderij zonder goedkeuring heeft

verhuurd.

Daarnaast bestaat het vermoeden dat hij heeft geprobeerd de Staat op te lichten voor SRD 86

miljoen door frauduleus een prestatieverklaring te ondertekenen voor runderen uit Brazilië die

nooit zijn geleverd. Dankzij alert optreden van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD)

werd voorkomen dat het bedrag werd overgemaakt.

Bij een doorzoeking van zijn woning trof de politie een geldbedrag in Amerikaanse dollars en

euro’s aan, dat in beslag werd genomen. Na voorgeleiding bij een hulpofficier en overleg met de

officier van justitie is Chotkan in verzekering gesteld. Het onderzoek wordt voortgezet door de

Unit Strafzaken van het politiebureau Herman E. Gooding.