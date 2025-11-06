EZOTI stimuleert innovatie met seminar “Data als Kompas”

Het directoraat Technologische Innovatie (DTI) van het ministerie van Economische Zaken,

Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) heeft op dinsdag 4 november 2025 het

seminar “Data als Kompas” georganiseerd, in samenwerking met Consulytic N.V. De

bijeenkomst, gehouden in de vergaderzaal van het ministerie, stond in het teken van het

stimuleren van data-gedreven werken binnen EZOTI en het benutten van data voor beleid,

innovatie en economische groei.

Minister Andrew Baasaron benadrukte bij de opening dat data een cruciale rol spelen in de

toekomst van zowel de overheid als het bedrijfsleven. Volgens hem zijn betrouwbare data

onmisbaar om beleid te verbeteren, ondernemerschap te versterken en duurzame groei te

realiseren. Hij wees erop dat Suriname beschikt over grote potentie, vooral in de olie- en

gassector, maar dat versterking van interne structuren en meer transparantie nodig zijn om

corruptie te voorkomen en samenwerking te bevorderen.

Tijdens het seminar deelde consultant en auteur Rob van den Wijngaard, schrijver van Data als

Kompas: Data-Driven Leadership, zijn inzichten over leiderschap in een data-gedreven

organisatie. Hij stelde dat de kracht van data pas tot uiting komt wanneer leiders en medewerkers

leren data om te zetten in actie. “Data-gedreven werken begint niet bij cijfers, maar bij gedrag,”

benadrukte hij.

Het seminar bood deelnemers concrete handvatten om data in te zetten als kompas voor richting

en strategie, én als instrument om continu te leren en te verbeteren. EZOTI ziet dit initiatief als

een belangrijke stap naar een transparanter, innovatiever en toekomstbestendig ministerie.