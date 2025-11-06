EZOTI stimuleert innovatie met seminar “Data als Kompas”

Het directoraat Technologische Innovatie (DTI) van het ministerie van Economische Zaken,
Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) heeft op dinsdag 4 november 2025 het
seminar “Data als Kompas” georganiseerd, in samenwerking met Consulytic N.V. De
bijeenkomst, gehouden in de vergaderzaal van het ministerie, stond in het teken van het
stimuleren van data-gedreven werken binnen EZOTI en het benutten van data voor beleid,
innovatie en economische groei.
Minister Andrew Baasaron benadrukte bij de opening dat data een cruciale rol spelen in de
toekomst van zowel de overheid als het bedrijfsleven. Volgens hem zijn betrouwbare data
onmisbaar om beleid te verbeteren, ondernemerschap te versterken en duurzame groei te
realiseren. Hij wees erop dat Suriname beschikt over grote potentie, vooral in de olie- en
gassector, maar dat versterking van interne structuren en meer transparantie nodig zijn om
corruptie te voorkomen en samenwerking te bevorderen.
Tijdens het seminar deelde consultant en auteur Rob van den Wijngaard, schrijver van Data als
Kompas: Data-Driven Leadership, zijn inzichten over leiderschap in een data-gedreven
organisatie. Hij stelde dat de kracht van data pas tot uiting komt wanneer leiders en medewerkers
leren data om te zetten in actie. “Data-gedreven werken begint niet bij cijfers, maar bij gedrag,”
benadrukte hij.
Het seminar bood deelnemers concrete handvatten om data in te zetten als kompas voor richting
en strategie, én als instrument om continu te leren en te verbeteren. EZOTI ziet dit initiatief als
een belangrijke stap naar een transparanter, innovatiever en toekomstbestendig ministerie.