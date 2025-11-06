Belangrijke eerste stap gezet in herstel van weg naar Brownsberg

Het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) is gestart met de rehabilitatie van de weg

naar Brownsberg en het herstel van de faciliteiten van STINASU. Afgelopen weekend werd de

eerste fase van dit traject succesvol uitgevoerd.

Medewerkers van het ministerie hebben de weg vrijgemaakt, waardoor deze opnieuw

toegankelijk is. Dit maakt het mogelijk om een volledig beeld te krijgen van de delen die hersteld

moeten worden om Brownsberg weer veilig en vlot bereikbaar te maken.

De werkzaamheden werden uitgevoerd met ondersteuning van het ASL2-project, het United

Nations Development Programme (UNDP), de dienst LBB en de afdeling Algemene Zaken. De

Onderdirecteur Algemene Diensten was persoonlijk aanwezig om de voortgang in het veld te

begeleiden.

Volgens GBB vormt deze samenwerking een belangrijke stap in het herstel van het

natuurtoerisme in het gebied. Het ministerie spreekt zijn dank uit aan alle betrokken

medewerkers en partners voor hun inzet en bijdrage aan het behoud en de ontwikkeling van

Brownsberg als waardevol natuurgebied.