Belangrijke eerste stap gezet in herstel van weg naar Brownsberg

Het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) is gestart met de rehabilitatie van de weg
naar Brownsberg en het herstel van de faciliteiten van STINASU. Afgelopen weekend werd de
eerste fase van dit traject succesvol uitgevoerd.
Medewerkers van het ministerie hebben de weg vrijgemaakt, waardoor deze opnieuw
toegankelijk is. Dit maakt het mogelijk om een volledig beeld te krijgen van de delen die hersteld
moeten worden om Brownsberg weer veilig en vlot bereikbaar te maken.
De werkzaamheden werden uitgevoerd met ondersteuning van het ASL2-project, het United
Nations Development Programme (UNDP), de dienst LBB en de afdeling Algemene Zaken. De
Onderdirecteur Algemene Diensten was persoonlijk aanwezig om de voortgang in het veld te
begeleiden.
Volgens GBB vormt deze samenwerking een belangrijke stap in het herstel van het
natuurtoerisme in het gebied. Het ministerie spreekt zijn dank uit aan alle betrokken
medewerkers en partners voor hun inzet en bijdrage aan het behoud en de ontwikkeling van
Brownsberg als waardevol natuurgebied.