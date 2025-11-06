Onderwijsministerie versnelt plaatsing van basisschoolleerlingen met tijdelijkemaatregelen

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) heeft extra maatregelen

genomen om ervoor te zorgen dat alle basisschoolleerlingen zo snel mogelijk geplaatst worden.

Het streven is duidelijk: geen enkel kind mag zonder onderwijs blijven.

In het beroepsonderwijs zijn inmiddels alle leerlingen succesvol geplaatst. Binnen het Algemeen

Vormend Onderwijs (AVO) wordt nog gewerkt aan de resterende plaatsingen. Om dit proces te

versnellen, zet het ministerie verschillende tijdelijke oplossingen in.

Leerlingen worden, waar nodig, toegewezen aan andere scholen of locaties soms buiten hun

eigen woonwijk waar nog beschikbare plekken zijn. Ook worden nieuwe busroutes ingevoerd

om het vervoer van deze leerlingen goed te organiseren.

Het ministerie vraagt ouders en verzorgers van leerlingen die nog geen bericht hebben

ontvangen, om zelf contact op te nemen met het AVO-Secretariaat via +597 852-1048.

Het MINOWC benadrukt dat deze maatregelen tijdelijk zijn en bedoeld om het onderwijsproces

niet te onderbreken. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan structurele oplossingen, waaronder de

bouw van nieuwe scholen in gebieden waar het aantal leerlingen snel groeit.

Het ministerie rekent op de begripvolle medewerking van ouders, leerkrachten en de

gemeenschap om samen te zorgen dat ieder kind in Suriname onderwijs kan blijven volgen.