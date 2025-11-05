71-jarige passagier overlijdt tijdens vlucht van Amsterdam naar Paramaribo

  • November 5, 2025

Een 71-jarige man is dinsdagmiddag tijdens KLM-vlucht 713 van Amsterdam naar Paramaribo
onwel geworden en kort daarna overleden.

De politie van Zanderij kreeg de melding van het incident nog voor de landing van het vliegtuig.
Bij aankomst op de Johan Adolf Pengel-luchthaven werd de man onderzocht door de medische
dienst, die helaas zijn overlijden constateerde.

Het lichaam is, in opdracht van het Openbaar Ministerie, overgebracht naar het mortuarium van
het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor nader onderzoek.

