71-jarige passagier overlijdt tijdens vlucht van Amsterdam naar Paramaribo

Een 71-jarige man is dinsdagmiddag tijdens KLM-vlucht 713 van Amsterdam naar Paramaribo

onwel geworden en kort daarna overleden.

De politie van Zanderij kreeg de melding van het incident nog voor de landing van het vliegtuig.

Bij aankomst op de Johan Adolf Pengel-luchthaven werd de man onderzocht door de medische

dienst, die helaas zijn overlijden constateerde.

Het lichaam is, in opdracht van het Openbaar Ministerie, overgebracht naar het mortuarium van

het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor nader onderzoek.