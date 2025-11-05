Suriname viert 10 jaar Women in Maritime Caribbean als gastland van regionale workshop

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) is van 3 tot en met 5 november 2025 gastheer van de

regionale workshop en jaarlijkse algemene vergadering van de Women in Maritime Association

Caribbean (WiMAC). Als gastland verwelkomt Suriname vertegenwoordigers uit het gehele

Caribisch gebied om de samenwerking te versterken en de rol van vrouwen in de maritieme

sector verder te bevorderen.

De officiële opening vond maandag 3 november plaats in Hotel Torarica en markeerde tevens het

10-jarig bestaan van WiMAC. Het jubileum wordt gevierd onder het thema: “LeadHERship:

WiMAC 10 jaar sterk! Vooruitkijken, Vooruit zeilen.” Het thema benadrukt de groeiende positie

en invloed van vrouwen in de maritieme wereld.

Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) sprak tijdens de

opening zijn waardering uit voor de inzet van vrouwen in deze sector. Volgens de bewindsman

toont de stijgende deelname van vrouwelijke studenten aan de maritieme universiteit aan dat

Suriname stappen zet richting gendergelijkheid en vrouwenempowerment. Landveld feliciteerde

WiMAC met het jubileum en benadrukte dat de regering zich blijft inzetten voor gelijke kansen

in technische en maritieme beroepen.

De MAS onderstreepte met de organisatie van de bijeenkomst haar betrokkenheid bij

gendergelijkheid. Binnen de autoriteit werken momenteel 32 vrouwen in uiteenlopende functies.

Marita Kramp, voorzitter van het WiMAC Suriname Chapter, gaf aan dat de lokale organisatie

inmiddels 34 vrouwelijke maritieme professionals telt. “Ons doel is om kansen te creëren voor

vrouwen in de maritieme sector, zodat zij kunnen doorgroeien, opleidingen volgen en in een

veilige werkomgeving werken,” aldus Kramp. Ze wees erop dat Suriname, als ondertekenaar van

internationale verdragen, verplicht is om genderbeleid daadwerkelijk te implementeren.

Tijdens de driedaagse workshop staan zowel de uitdagingen als de kansen in de maritieme sector

centraal, met bijzondere aandacht voor leiderschap en de versterking van vrouwen binnen deze

belangrijke economische pijler.