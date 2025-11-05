Zeven maanden cel geëist tegen militair voor cocaïne in postpakket

Tegen een militair is een gevangenisstraf van zeven maanden geëist, waarvan één maand

voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, plus een geldboete van SRD 1.000. De eis volgt

op het aanbieden van een postpakket met 96 gram cocaïne bij een postbedrijf in oktober 2024.

Het pakket, dat ook levensmiddelen bevatte, was bestemd voor een familielid in België. De

verdachte verklaarde eerder tegenover Krijgsraadpresident Cynthia Valstein-Montnor dat hij die

dag door zijn neef was gevraagd om naar de markt te gaan en aardvruchten te kopen voor

verzending naar een familielid in Nederland. Nadat hij zijn neef naar de markt had gebracht,

volgde een bezoek aan het postbedrijf.

Tijdens het verpakken van de levensmiddelen kreeg de verdachte een telefoontje. Toen het

gesprek was beëindigd, bleek de doos bijna verzendklaar. De neef vroeg vervolgens toestemming

om de identiteitskaart van de verdachte te gebruiken, omdat hij de zijne niet bij zich had.

De auditeur-militair merkte tijdens het requisitoir op dat het mogelijk is dat de verdachte niet op

de hoogte was van de aanwezigheid van cocaïne. Tegelijkertijd benadrukte hij dat het “van

algemene bekendheid is dat drugs vaker via postpakketten worden verzonden” en dat de

verdachte argwaan had moeten krijgen toen zijn identiteitskaart werd gebruikt.

De verdediging zal haar pleidooi houden op 18 november. De verdachte is voorlopig in vrijheid

gesteld.