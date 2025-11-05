Suriname verkent nauwere samenwerking met VN-Toerismeorganisatie

Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS)

heeft in Rio de Janeiro een oriënterend gesprek gevoerd met de leiding van het Regionaal

Kantoor van de Verenigde Naties (VN) Toerisme. De ontmoeting markeert het begin van

mogelijke samenwerking tussen Suriname en deze internationale organisatie, die zich richt op de

bevordering van duurzaam toerisme in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Het regionale VN-Toerismekantoor werd in mei 2025 opgericht en ondersteunt landen bij de

ontwikkeling van toerisme als motor voor duurzame groei. Hoewel Suriname nog geen lidstaat

is, onderzoekt de regering de mogelijkheden voor toetreding. Minister Bouva benadrukte dat dit

past binnen de visie van president Jennifer Simons, die toerisme heeft aangewezen als een van de

belangrijkste pijlers van economische diversificatie.

“Suriname heeft met zijn ongerepte natuur, rijke biodiversiteit en unieke cultuur alles in huis om

een voorbeeld te zijn van duurzaam toerisme,” aldus Bouva. Hij gaf aan dat samenwerking met

VN Toerisme niet alleen toegang kan bieden tot technische kennis en internationale netwerken,

maar ook tot financiering en investeringsfondsen.

De directeur van het VN-Toerismekantoor, Heitor Kadri, sprak zijn waardering uit voor

Surinames duurzame benadering en noemde het land een strategisch gelegen partner. Volgens

hem kan Suriname rekenen op ondersteuning voor toerismeprojecten ter waarde van ongeveer 15

miljoen USD, zodra het lidmaatschap wordt gerealiseerd.

Beide partijen hebben afgesproken de samenwerking verder uit te diepen. Een vervolggesprek

zal in de eerste week van december plaatsvinden via de Surinaamse diplomatieke

vertegenwoordiger in Brazilië, Angeladebie Ramkisoen.

Met deze stap bevestigt Suriname zijn ambitie om het toerisme te ontwikkelen als duurzame

groeisector en zijn positie te versterken als groene bestemming in Zuid-Amerika.