Suriname verkent nauwere samenwerking met VN-Toerismeorganisatie

Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS)
heeft in Rio de Janeiro een oriënterend gesprek gevoerd met de leiding van het Regionaal
Kantoor van de Verenigde Naties (VN) Toerisme. De ontmoeting markeert het begin van
mogelijke samenwerking tussen Suriname en deze internationale organisatie, die zich richt op de
bevordering van duurzaam toerisme in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.
Het regionale VN-Toerismekantoor werd in mei 2025 opgericht en ondersteunt landen bij de
ontwikkeling van toerisme als motor voor duurzame groei. Hoewel Suriname nog geen lidstaat
is, onderzoekt de regering de mogelijkheden voor toetreding. Minister Bouva benadrukte dat dit
past binnen de visie van president Jennifer Simons, die toerisme heeft aangewezen als een van de
belangrijkste pijlers van economische diversificatie.
“Suriname heeft met zijn ongerepte natuur, rijke biodiversiteit en unieke cultuur alles in huis om
een voorbeeld te zijn van duurzaam toerisme,” aldus Bouva. Hij gaf aan dat samenwerking met
VN Toerisme niet alleen toegang kan bieden tot technische kennis en internationale netwerken,
maar ook tot financiering en investeringsfondsen.
De directeur van het VN-Toerismekantoor, Heitor Kadri, sprak zijn waardering uit voor
Surinames duurzame benadering en noemde het land een strategisch gelegen partner. Volgens
hem kan Suriname rekenen op ondersteuning voor toerismeprojecten ter waarde van ongeveer 15
miljoen USD, zodra het lidmaatschap wordt gerealiseerd.
Beide partijen hebben afgesproken de samenwerking verder uit te diepen. Een vervolggesprek
zal in de eerste week van december plaatsvinden via de Surinaamse diplomatieke
vertegenwoordiger in Brazilië, Angeladebie Ramkisoen.
Met deze stap bevestigt Suriname zijn ambitie om het toerisme te ontwikkelen als duurzame
groeisector en zijn positie te versterken als groene bestemming in Zuid-Amerika.