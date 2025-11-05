Stichting ITQON start wetenschappelijke cursus ter bevordering van kennis enontwikkeling

Met de officiële opening door de minister van Binnenlandse Zaken is op vrijdag 31 oktober 2025

de wetenschappelijke cursus van Stichting ITQON van start gegaan. Het initiatief, dat wordt

ondersteund door zowel nationale als internationale partners, heeft als doel om kennis, onderzoek

en samenwerking in Suriname te versterken.

In zijn toespraak benadrukte de minister het belang van onderwijs, levenslang leren en

inclusiviteit als fundamenten voor een sterke samenleving. “We moeten blijven investeren in

leren en in harmonie met elkaar samenleven,” verklaarde hij. De bewindsman sprak de hoop uit

dat de deelnemers de opgedane kennis zullen inzetten om bij te dragen aan de vooruitgang en

ontwikkeling van Suriname.

De minister sprak tevens zijn waardering uit voor de inzet van Stichting ITQON en haar partners.

“Wij blijven investeren in onze mensen. Suriname is misschien klein in omvang, maar groot in

diversiteit en potentieel,” zei hij.

Tijdens de openingsbijeenkomst werden bovendien enkele personen gehuldigd die zich op

bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving. Met deze erkenning wilde de organisatie

haar waardering tonen voor hun bijdrage aan de nationale ontwikkeling.

De start van de cursus onderstreept de voortdurende inzet van Stichting ITQON om wetenschap,

kennisdeling en samenwerking te bevorderen als bouwstenen voor een toekomstbestendig

Suriname.