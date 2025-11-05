Stichting ITQON start wetenschappelijke cursus ter bevordering van kennis enontwikkeling

Met de officiële opening door de minister van Binnenlandse Zaken is op vrijdag 31 oktober 2025
de wetenschappelijke cursus van Stichting ITQON van start gegaan. Het initiatief, dat wordt
ondersteund door zowel nationale als internationale partners, heeft als doel om kennis, onderzoek
en samenwerking in Suriname te versterken.
In zijn toespraak benadrukte de minister het belang van onderwijs, levenslang leren en
inclusiviteit als fundamenten voor een sterke samenleving. “We moeten blijven investeren in
leren en in harmonie met elkaar samenleven,” verklaarde hij. De bewindsman sprak de hoop uit
dat de deelnemers de opgedane kennis zullen inzetten om bij te dragen aan de vooruitgang en
ontwikkeling van Suriname.
De minister sprak tevens zijn waardering uit voor de inzet van Stichting ITQON en haar partners.
“Wij blijven investeren in onze mensen. Suriname is misschien klein in omvang, maar groot in
diversiteit en potentieel,” zei hij.
Tijdens de openingsbijeenkomst werden bovendien enkele personen gehuldigd die zich op
bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving. Met deze erkenning wilde de organisatie
haar waardering tonen voor hun bijdrage aan de nationale ontwikkeling.
De start van de cursus onderstreept de voortdurende inzet van Stichting ITQON om wetenschap,
kennisdeling en samenwerking te bevorderen als bouwstenen voor een toekomstbestendig
Suriname.