Trump: “Maduro’s dagen als president zijn geteld”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft verklaard dat de dagen van de Venezolaanse
president Nicolás Maduro zijn geteld. In een interview met CBS, dat zondag werd uitgezonden,
weigerde Trump expliciet te spreken over een mogelijke militaire interventie, maar liet hij de
deur op een kier.
De uitspraken komen op een moment dat de Verenigde Staten hun militaire aanwezigheid in het
Caribisch gebied hebben versterkt. Volgens Washington zijn de recente aanvallen in de regio
gericht op vermeende drugssmokkeloperaties, maar VN-functionarissen en
mensenrechtenorganisaties noemen de acties in strijd met internationaal recht.
Op de vraag of de VS oorlog zou voeren tegen Venezuela, antwoordde Trump ontwijkend: “Ik
denk het niet.” Toch voegde hij eraan toe dat hij gelooft dat de dagen van Maduro als leider
geteld zijn.
Maduro, die in de VS wordt aangeklaagd voor drugshandel, beschuldigt Washington ervan onder
het mom van een anti-drugscampagne te streven naar regimeverandering om Venezolaanse
oliebelangen veilig te stellen.
De militaire aanvallen van de VS in het Caribisch gebied en de Stille Oceaan hebben al tientallen
doden geëist en leiden tot groeiende internationale kritiek. De VN en mensenrechtenorganisaties
bestempelen de operaties als “buitengerechtelijke executies”, terwijl Washington tot op heden
geen bewijs heeft geleverd dat de getroffen doelen daadwerkelijk betrokken waren bij
drugssmokkel.