Trump: “Maduro’s dagen als president zijn geteld”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft verklaard dat de dagen van de Venezolaanse

president Nicolás Maduro zijn geteld. In een interview met CBS, dat zondag werd uitgezonden,

weigerde Trump expliciet te spreken over een mogelijke militaire interventie, maar liet hij de

deur op een kier.

De uitspraken komen op een moment dat de Verenigde Staten hun militaire aanwezigheid in het

Caribisch gebied hebben versterkt. Volgens Washington zijn de recente aanvallen in de regio

gericht op vermeende drugssmokkeloperaties, maar VN-functionarissen en

mensenrechtenorganisaties noemen de acties in strijd met internationaal recht.

Op de vraag of de VS oorlog zou voeren tegen Venezuela, antwoordde Trump ontwijkend: “Ik

denk het niet.” Toch voegde hij eraan toe dat hij gelooft dat de dagen van Maduro als leider

geteld zijn.

Maduro, die in de VS wordt aangeklaagd voor drugshandel, beschuldigt Washington ervan onder

het mom van een anti-drugscampagne te streven naar regimeverandering om Venezolaanse

oliebelangen veilig te stellen.

De militaire aanvallen van de VS in het Caribisch gebied en de Stille Oceaan hebben al tientallen

doden geëist en leiden tot groeiende internationale kritiek. De VN en mensenrechtenorganisaties

bestempelen de operaties als “buitengerechtelijke executies”, terwijl Washington tot op heden

geen bewijs heeft geleverd dat de getroffen doelen daadwerkelijk betrokken waren bij

drugssmokkel.