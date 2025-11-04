Twee verdachten van moord op Sherwin Peterhof opgepakt in Suriname

De politie in Suriname heeft de twee verdachten in de moordzaak op Sherwin Cedric Peterhof

aangehouden. Het gaat om Denise Soekra (57) en Claimond Maes (42), die beiden worden

verdacht van betrokkenheid bij de dood van Peterhof. Zijn lichaam werd op 15 augustus 2025

begraven aangetroffen in een maïsveld in Meer, België.

Volgens de autoriteiten meldde Soekra zich als eerste bij de politie, waarna Maes kort daarop

werd gearresteerd. De aanhouding komt na een intensieve zoektocht, waarbij de MIA eerder een

red alert uitvaardigde en het publiek opriep tot medewerking. De Nederlandse politie had

bovendien een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die tot hun arrestatie zou leiden.

Uit onderzoek bleek dat Maes op 14 augustus, één dag voor de vondst van het lichaam, in

Suriname arriveerde. Soekra volgde enkele dagen later. De autoriteiten vermoedden al dat de

twee zich nog in Suriname bevonden, wat nu is bevestigd.

De in Suriname geboren Peterhof verbleef sinds februari 2025 in Nederland voor familiebezoek

en zou eind april terugreizen naar Paramaribo. Hij werd voor het laatst gezien op 5 augustus bij

station Bijlmer ArenA in Amsterdam. Tien dagen later werd zijn lichaam in België ontdekt.

De Belgische politie startte direct een grootschalig onderzoek naar de moord. In Nederland zijn

inmiddels vijf andere personen aangehouden in verband met de zaak. De arrestatie van Soekra en

Maes betekent een belangrijke doorbraak in het internationale onderzoek.