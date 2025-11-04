Krijgsraad wil Rodney Cairo horen in zaak tegen voormalig DNV-hoofd Danielle Veira

De Krijgsraad heeft besloten Rodney Cairo, de benadeelde in de strafzaak tegen Danielle Veira,

voormalig hoofd van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), als getuige te horen bij de

volgende zitting. President van de Krijgsraad Cynthia Valstein-Montnor gaf maandag aan dat dit

verhoor noodzakelijk is op basis van nieuwe informatie die aan het licht is gekomen. De

rechtbank wil het getuigenverhoor zo snel mogelijk laten plaatsvinden om de zaak nog vóór het

einde van het jaar af te ronden.

Tijdens de zitting van maandag stond oorspronkelijk het requisitoir van auditeur-militair Romeo

Rampersad gepland, maar vanwege de complexiteit van het dossier vroeg hij om kort uitstel. De

Krijgsraad ging hiermee akkoord, waardoor het Openbaar Ministerie zijn requisitoir nu op 18

november zal voordragen.

Veira wordt ervan verdacht in april 2020 opdracht te hebben gegeven tot de gijzeling van militair

Rodney Cairo. Zij ontkent de beschuldiging en verklaarde eerder dat Cairo al langere tijd als een

“person of interest” werd beschouwd door de veiligheidsdienst, wegens uitlatingen die volgens

haar de nationale veiligheid konden schaden.

“Ik heb niemand naar meneer Cairo gestuurd. Wat zich in zijn woning heeft afgespeeld, was een

misdrijf waar ik niet van op de hoogte was,” verklaarde Veira tijdens de zitting van 6 oktober.

Cairo reageerde in een interview met DTV-Express fel op de kwestie en stelde dat “Veira een

oorlog is begonnen en de consequenties moet dragen.” Volgens Veira’s verdediging Derrick Veira

en John Kraag, bijgestaan door Cedric Meijnaar kunnen deze uitspraken worden opgevat als een

bedreiging richting hun cliënt. Zij vinden dat Cairo daarom tijdens de volgende zitting grondig

moet worden ondervraagd.

Met het aanstaande verhoor van Cairo komt de veelbesproken zaak in een nieuwe fase, die

mogelijk bepalend zal zijn voor de uiteindelijke uitspraak van de Krijgsraad.