Krijgsraad wil Rodney Cairo horen in zaak tegen voormalig DNV-hoofd Danielle Veira

De Krijgsraad heeft besloten Rodney Cairo, de benadeelde in de strafzaak tegen Danielle Veira,
voormalig hoofd van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), als getuige te horen bij de
volgende zitting. President van de Krijgsraad Cynthia Valstein-Montnor gaf maandag aan dat dit
verhoor noodzakelijk is op basis van nieuwe informatie die aan het licht is gekomen. De
rechtbank wil het getuigenverhoor zo snel mogelijk laten plaatsvinden om de zaak nog vóór het
einde van het jaar af te ronden.
Tijdens de zitting van maandag stond oorspronkelijk het requisitoir van auditeur-militair Romeo
Rampersad gepland, maar vanwege de complexiteit van het dossier vroeg hij om kort uitstel. De
Krijgsraad ging hiermee akkoord, waardoor het Openbaar Ministerie zijn requisitoir nu op 18
november zal voordragen.
Veira wordt ervan verdacht in april 2020 opdracht te hebben gegeven tot de gijzeling van militair
Rodney Cairo. Zij ontkent de beschuldiging en verklaarde eerder dat Cairo al langere tijd als een
“person of interest” werd beschouwd door de veiligheidsdienst, wegens uitlatingen die volgens
haar de nationale veiligheid konden schaden.
“Ik heb niemand naar meneer Cairo gestuurd. Wat zich in zijn woning heeft afgespeeld, was een
misdrijf waar ik niet van op de hoogte was,” verklaarde Veira tijdens de zitting van 6 oktober.
Cairo reageerde in een interview met DTV-Express fel op de kwestie en stelde dat “Veira een
oorlog is begonnen en de consequenties moet dragen.” Volgens Veira’s verdediging Derrick Veira
en John Kraag, bijgestaan door Cedric Meijnaar kunnen deze uitspraken worden opgevat als een
bedreiging richting hun cliënt. Zij vinden dat Cairo daarom tijdens de volgende zitting grondig
moet worden ondervraagd.
Met het aanstaande verhoor van Cairo komt de veelbesproken zaak in een nieuwe fase, die
mogelijk bepalend zal zijn voor de uiteindelijke uitspraak van de Krijgsraad.