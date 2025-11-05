Rudolf Elias benoemd tot nieuwe president-commissaris van Staatsolie

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Staatsolie Maatschappij

Suriname N.V., gehouden op maandag 3 november 2025 op het Kabinet van de President, is de

benoeming van Rudolf Elias tot president-commissaris officieel goedgekeurd. Ook de overige

leden van de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) kregen tijdens de vergadering groen licht.

De nieuwe raad bestaat verder uit Sergio Akiemboto, Aroon Samjhawan, Chantal Doekhie,

Edgar Caffé, Ewald Poetisi en Rudy Chin Jen Sem.

De RvC volgt de vorige raad op onder leiding van Gonda Asadang. Met de komst van Elias,

voormalig algemeen directeur van Staatsolie (2014–2021), wordt het strategisch toezicht verder

versterkt in een periode waarin het bedrijf zich voorbereidt op groei binnen de olie- en gassector,

zowel onshore als offshore.

RvC-lid Sergio Akiemboto benadrukte het belang van nauwe samenwerking tussen de raad, de

directie en de staat als aandeelhouder. “De RvC vertegenwoordigt de aandeelhouder en bewaakt

de visie van de staat binnen Staatsolie. Tegelijkertijd houden we toezicht en adviseren we, zodat

de directie haar taken optimaal kan uitvoeren,” aldus Akiemboto. Hij wees ook op het belang van

transparantie en duurzame ontwikkeling: “De olie-inkomsten moeten bijdragen aan versterking

van andere sectoren zoals onderwijs, landbouw en toerisme, om zo een veerkrachtige economie

op te bouwen.”

Algemeen directeur Annand Jagesar gaf tijdens de AvA aan dat Staatsolie zowel financieel als

operationeel sterk presteert. “Onze productie, raffinage en offshoreactiviteiten verlopen volgens

plan. Het Gran Morgu-project, waarmee Suriname vanaf 2028 naar verwachting 220.000 vaten

olie per dag zal produceren, ligt op schema en binnen budget,” aldus Jagesar. Hij benadrukte dat

het project niet alleen inkomsten zal genereren via belastingen en royalties, maar ook via lokale

werkgelegenheid. “Local content development blijft een prioriteit: we willen dat Surinaamse

bedrijven en werknemers volop meedoen in deze groeiende sector.”