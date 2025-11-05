Suriname heropent onderhandelingen met Chinalco over bauxietproject in West-Suriname

De regering van Suriname gaat opnieuw in gesprek met de Chinese bauxietmaatschappij

Chinalco om tot een verbeterde overeenkomst te komen over de ontginning van bauxiet in West-

Suriname. Het eerder gesloten akkoord met de vorige regering wordt herzien, en er zal een

onderhandelingscommissie worden ingesteld om het proces te begeleiden.

De aankondiging volgde op een kennismakingsbezoek van een Chinalco-delegatie aan

waarnemend president Gregory Rusland op dinsdag 4 november 2025. Tijdens het gesprek

benadrukte Rusland dat hij zich eerder, als parlementariër, tegen de oorspronkelijke

overeenkomst had uitgesproken omdat die geen garanties bood voor lokale verwerking van het

bauxiet tot aluinaarde. “De nieuwe onderhandelingen moeten resulteren in een overeenkomst die

het nationale belang beter dient,” aldus Rusland.

Bo Qu, directeur van Chinalco en hoofd van de delegatie, gaf aan dat het bedrijf een “win-

winsamenwerking” met Suriname nastreeft, meldt het Directoraat Volkscommunicatie.

De oorspronkelijke principeovereenkomst, ondertekend in november 2024, omvatte een

investering van circa USD 426 miljoen voor de aanleg van een mijn en infrastructuur bij Apoera.

Suriname zou daarin een belang van 13 procent hebben en deelnemen in het bestuur van de

gezamenlijke onderneming.

De uitvoering van het project kwam tot stilstand na protesten van bewoners uit Apoera en

omliggende dorpen. De hervatte onderhandelingen moeten nu leiden tot duidelijkheid over de

voorwaarden en voordelen van het project, met nadruk op duurzaamheid, lokale verwerking en

betrokkenheid van de gemeenschap.