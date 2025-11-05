Somohardjo eist actie tegen onrecht bij gronduitgifte

Naar aanleiding van recente berichtgeving over de uitgifte van het terrein bij de aanmeersteiger
van Leonsberg, heeft Bronto Somohardjo (PL), voorzitter van de vaste commissie Grondbeleid
en Bosbeheer (GBB) in De Nationale Assemblee, een spoedbijeenkomst belegd met de
boothoudersvereniging, onder leiding van Ann Sadi.
Somohardjo uitte scherpe kritiek op de gang van zaken rond gronduitgiftes. Volgens hem worden
publieke gronden steeds vaker oneigenlijk toegeëigend, variërend van parkeerterreinen van
sportclubs tot natuurgebieden. “Het volk ziet hoe openbare ruimtes worden ontnomen. Dit is
onacceptabel en moet stoppen,” aldus de parlementariër.
Hij benadrukte dat het incident bij Leonsberg symptomatisch is voor bredere problemen binnen
het gronduitgiftebeleid. Somohardjo kondigde aan dat de commissie zal onderzoeken hoe
wettelijke maatregelen kunnen worden ingezet om te voorkomen dat publieke gronden in
privéhanden vallen. Tegelijkertijd staat hij achter de inspanningen van president Jennifer Simons
en minister Stanley Soeropawiro om publieke eigendommen te beschermen en de rechten van de
bevolking te waarborgen.
“Het is tijd dat er daadkracht wordt getoond. Wie rechten van het volk schendt, moet
verantwoordelijk worden gehouden,” concludeerde Somohardjo.