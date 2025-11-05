Somohardjo eist actie tegen onrecht bij gronduitgifte

Naar aanleiding van recente berichtgeving over de uitgifte van het terrein bij de aanmeersteiger

van Leonsberg, heeft Bronto Somohardjo (PL), voorzitter van de vaste commissie Grondbeleid

en Bosbeheer (GBB) in De Nationale Assemblee, een spoedbijeenkomst belegd met de

boothoudersvereniging, onder leiding van Ann Sadi.

Somohardjo uitte scherpe kritiek op de gang van zaken rond gronduitgiftes. Volgens hem worden

publieke gronden steeds vaker oneigenlijk toegeëigend, variërend van parkeerterreinen van

sportclubs tot natuurgebieden. “Het volk ziet hoe openbare ruimtes worden ontnomen. Dit is

onacceptabel en moet stoppen,” aldus de parlementariër.

Hij benadrukte dat het incident bij Leonsberg symptomatisch is voor bredere problemen binnen

het gronduitgiftebeleid. Somohardjo kondigde aan dat de commissie zal onderzoeken hoe

wettelijke maatregelen kunnen worden ingezet om te voorkomen dat publieke gronden in

privéhanden vallen. Tegelijkertijd staat hij achter de inspanningen van president Jennifer Simons

en minister Stanley Soeropawiro om publieke eigendommen te beschermen en de rechten van de

bevolking te waarborgen.

“Het is tijd dat er daadkracht wordt getoond. Wie rechten van het volk schendt, moet

verantwoordelijk worden gehouden,” concludeerde Somohardjo.