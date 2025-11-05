EZOTI lanceert Financieringswijzer.sr: nieuw platform vergemakkelijkt toegang tot kapitaal voor ondernemers

Het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

(EZOTI) heeft op dinsdag 4 november 2025 officieel de website Financieringswijzer.sr

gelanceerd. De lancering vond plaats in de Ballroom van het Lallarookh-gebouw en vormt een

belangrijke stap in het verbeteren van de toegang tot financiering voor Surinaamse ondernemers

en startende bedrijven.

Het digitale platform biedt een centraal en overzichtelijk punt waar ondernemers informatie

kunnen vinden over beschikbare financieringsmogelijkheden bij banken, fondsen en

investeringsprogramma’s. Daarnaast begeleidt Financieringswijzer.sr gebruikers stap voor stap

bij het verkennen van de meest geschikte opties, waardoor een veelvoorkomende barrière – het

gebrek aan toegankelijke informatie wordt weggenomen.

Tijdens de openingsceremonie benadrukte Karishma Mathoera, Directeur Ondernemerschap bij

EZOTI, dat ondernemerschap een cruciale pijler is voor duurzame economische groei. “Met dit

platform versterken we het ondernemersecosysteem en bieden we ondernemers de tools om hun

ideeën te realiseren,” aldus Mathoera.

Ondernemer Wensley Perea, CEO van AMEA Cashew & Pineapple Industry, deelde zijn

praktijkervaringen met het aantrekken van financiering binnen de agrarische sector, terwijl

Ifeyinwha Bonheur, Senior Private Sector Specialist bij de Wereldbank, het belang van

samenwerking en kennisdeling benadrukte om de toegang tot kapitaal voor lokale bedrijven te

vergroten.

De officiële lancering werd verricht door minister Andrew Baasaron van EZOTI. Hij

onderstreepte dat de regering ondernemerschap actief blijft stimuleren als motor voor

werkgelegenheid en economische ontwikkeling. “Met Financieringswijzer.sr vergroten we de

transparantie, versterken we het vertrouwen en creëren we gelijke kansen voor ondernemers in

alle districten,” aldus de minister.