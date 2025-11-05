EZOTI lanceert Financieringswijzer.sr: nieuw platform vergemakkelijkt toegang tot kapitaal voor ondernemers

Het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie
(EZOTI) heeft op dinsdag 4 november 2025 officieel de website Financieringswijzer.sr
gelanceerd. De lancering vond plaats in de Ballroom van het Lallarookh-gebouw en vormt een
belangrijke stap in het verbeteren van de toegang tot financiering voor Surinaamse ondernemers
en startende bedrijven.
Het digitale platform biedt een centraal en overzichtelijk punt waar ondernemers informatie
kunnen vinden over beschikbare financieringsmogelijkheden bij banken, fondsen en
investeringsprogramma’s. Daarnaast begeleidt Financieringswijzer.sr gebruikers stap voor stap
bij het verkennen van de meest geschikte opties, waardoor een veelvoorkomende barrière – het
gebrek aan toegankelijke informatie wordt weggenomen.
Tijdens de openingsceremonie benadrukte Karishma Mathoera, Directeur Ondernemerschap bij
EZOTI, dat ondernemerschap een cruciale pijler is voor duurzame economische groei. “Met dit
platform versterken we het ondernemersecosysteem en bieden we ondernemers de tools om hun
ideeën te realiseren,” aldus Mathoera.
Ondernemer Wensley Perea, CEO van AMEA Cashew & Pineapple Industry, deelde zijn
praktijkervaringen met het aantrekken van financiering binnen de agrarische sector, terwijl
Ifeyinwha Bonheur, Senior Private Sector Specialist bij de Wereldbank, het belang van
samenwerking en kennisdeling benadrukte om de toegang tot kapitaal voor lokale bedrijven te
vergroten.
De officiële lancering werd verricht door minister Andrew Baasaron van EZOTI. Hij
onderstreepte dat de regering ondernemerschap actief blijft stimuleren als motor voor
werkgelegenheid en economische ontwikkeling. “Met Financieringswijzer.sr vergroten we de
transparantie, versterken we het vertrouwen en creëren we gelijke kansen voor ondernemers in
alle districten,” aldus de minister.