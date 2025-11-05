Zunder en organisaties bieden petitie aan voor herstel slavernijverleden tijdensstaatsbezoek

Het Comité Reparatie Slavernijverleden Suriname, onder leiding van Armand Zunder, zal

woensdag een petitie overhandigen aan het Kabinet van de President, vicepresident Gregory

Rusland, en DNA-voorzitter Ashwin Adhin. Ook zal de petitie aan de Nederlandse ambassadeur

Walter Oostelbos worden aangeboden. De actie wordt ondersteund door diverse inheemse en

Afro-Surinaamse organisaties.

De petitie is tot stand gekomen na gesprekken tussen Surinaamse nazaten van tot slaaf

gemaakten en inheemse gemeenschappen, in samenwerking met netwerken in Suriname en

Nederland, waaronder het Federatie Afro Diaspora Netwerk, Stichting Comité 1 juli 2013 en het

Landelijk Platform Slavernijverleden. Volgens Zunder moet deze stap recht en waarheid laten

zegevieren en bijdragen aan erkenning en herstel van historisch onrecht.

Het initiatief sluit aan bij het aanstaande staatsbezoek van het Nederlandse koningspaar. Zunder

en de betrokken organisaties zien dit bezoek als een unieke kans om het gesprek over

herstelbetalingen, erkenning en verzoening op hoog niveau te voeren. Ze pleiten ervoor dat

nazaten van tot slaaf gemaakten en inheemse volken deel uitmaken van het voorbereidingscomité

van het staatsbezoek.

De petitie benadrukt dat herstel verder gaat dan financiële compensatie en richt zich op vijf

kernpunten: restitutie van gestolen land en cultuur, vergoeding van geleden schade, rehabilitatie

van getroffen gemeenschappen, erkenning en excuses, en garanties voor niet-herhaling.

Zunder wijst erop dat het historische onrecht na de afschaffing van de slavernij in 1863, waarbij

de vrijgemaakten pas tien jaar later daadwerkelijk vrij waren en alleen de voormalige eigenaren

compensatie ontvingen, tot op heden doorwerkt in sociaaleconomische ongelijkheid en culturele

marginalisatie.

“De tijd van wegkijken is voorbij,” stelt Zunder. “Alle betrokken partijen moeten

verantwoordelijkheid nemen en het gesprek voeren. Alleen door erkenning en open dialoog kan

er werkelijke verzoening komen.”