Verdacht materiaal in auto SZF-directeur: politie onderzoekt poging tot brandstichting

De waarnemend algemeen directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), Rudrakanth Oemraw, heeft aangifte gedaan van poging tot moord en poging tot doodslag, nadat er verdachte materialen in zijn dienstvoertuig zijn aangetroffen.

Oemraw ontdekte in de motorkamer van zijn auto droge bladeren en een plastic zak, waarna hij direct de politie inschakelde. De autoriteiten namen het voertuig in beslag voor forensisch onderzoek, omdat er aanwijzingen zijn dat er mogelijk sprake was van een poging tot brandstichting.

Volgens informatie van Starnieuws zou Oemraw de afgelopen periode ook bedreigingen hebben ontvangen van personen die eerder door de regering zijn vervangen. Over deze bedreigingen is eveneens aangifte gedaan.

Uit voorzorg zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Oemraw wordt momenteel beveiligd tijdens zijn verplaatsingen, en ook de bewaking van zijn woning is aangescherpt. De politie onderzoekt de zaak verder.