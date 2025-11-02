Verdacht materiaal in auto SZF-directeur: politie onderzoekt poging tot brandstichting

  • November 2, 2025

De waarnemend algemeen directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), Rudrakanth Oemraw, heeft aangifte gedaan van poging tot moord en poging tot doodslag, nadat er verdachte materialen in zijn dienstvoertuig zijn aangetroffen.

Oemraw ontdekte in de motorkamer van zijn auto droge bladeren en een plastic zak, waarna hij direct de politie inschakelde. De autoriteiten namen het voertuig in beslag voor forensisch onderzoek, omdat er aanwijzingen zijn dat er mogelijk sprake was van een poging tot brandstichting.

Volgens informatie van Starnieuws zou Oemraw de afgelopen periode ook bedreigingen hebben ontvangen van personen die eerder door de regering zijn vervangen. Over deze bedreigingen is eveneens aangifte gedaan.

Uit voorzorg zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Oemraw wordt momenteel beveiligd tijdens zijn verplaatsingen, en ook de bewaking van zijn woning is aangescherpt. De politie onderzoekt de zaak verder.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)