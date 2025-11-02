Regering tevreden over succesvolle tenderprocedure voor schuldpapier

De regering van de Republiek Suriname toont zich tevreden over het succesvolle verloop van de tenderprocedure voor de vervroegde verkoop van schuldpapier, die op 23 oktober 2025 werd opengesteld.

Deze operatie maakt deel uit van het bredere traject van schuldherstructurering en verliep volgens internationaal geldende regels en procedures op een ordelijke en positieve wijze.

Hoewel de eerste resultaten als uitermate gunstig worden beoordeeld, kan de regering op dit moment in overeenstemming met internationale markt- en compliancevoorschriften nog geen nadere details delen over de uitkomst van de transactie.

De regering benadrukt dat bedragen en cijfers die momenteel in omloop zijn in sommige internationale media, niet overeenkomen met de officiële gegevens van Suriname of haar partners. Zij roept de samenleving daarom op tot enig geduld in deze afrondende fase van het proces.

Suriname handelt zorgvuldig en verantwoord binnen de kaders van de internationale financiële regelgeving. Zodra dit conform de geldende regels mogelijk is, zal de regering volledig, transparant en open communiceren over de resultaten van deze belangrijke stap richting schuldverlichting en financiële stabiliteit van het land.