Achtien nieuwe hoger opgeleide officieren verstevigen het Nationaal Leger

Het Nationaal Leger heeft zijn gelederen versterkt met achttien hoger opgeleide officieren. Na een intensieve trainingsperiode van ruim acht maanden hebben de deelnemers van de Voortgezette Officiersopleiding (VOO) 24-01 hun certificaten in ontvangst genomen tijdens een plechtige ceremonie op donderdag 30 oktober 2025 bij het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO).

Volgens Jayant Bidesie, directeur bij het ministerie van Defensie, zijn de militairen nu voorbereid op een tactisch hoger niveau. “Zij zullen op operationeel niveau sleutelposities innemen om de grondwettelijke taken van het leger effectief uit te voeren. We bouwen aan een functioneel, professioneel leger dat de samenleving beter kan dienen,” aldus Bidesie.

Kapitein Andy Brewster, coördinator van de opleiding, noemt het traject uitdagend maar waardevol. De training richtte zich op kennisverdieping en leiderschapsontwikkeling voor zowel negen militairen van de Infanterie als negen van de logistieke afdeling. Brewster benadrukt dat de geslaagden met hun opgedane kennis de legerorganisatie verder zullen versterken.

Kapitein Kim Pinas, die als best geslaagde werd uitgeroepen, spreekt van een nieuw begin. “Wij vormen nu een korps van afgestudeerde kapiteins dat met loyaliteit en toewijding zal bijdragen aan de veiligheid van ons land. De opleiding was zwaar, maar onze vaderlandsliefde gaf ons de kracht om vol te houden,” zegt Pinas. Ze moedigt jongeren aan om een loopbaan bij Defensie te overwegen: “Werken bij Defensie is een teken van loyaliteit aan je land.