Nieuw bestuur Campus Village richt zich op versterking studentenhuisvesting en uitbreiding faciliteiten

De Stichting Student Housing Campus Village (SSHCV) heeft een nieuw bestuur dat zich inzet voor verbetering en verdere ontwikkeling van studentenhuisvesting in Suriname. Op vrijdag 31 oktober vond de officiële overdracht plaats van het oud-bestuur aan de nieuwe leiding, onder voorzitterschap van Megan Griffith. De bestuurswissel maakt deel uit van het reguliere tweejaarlijkse rooster van de stichting.

Tijdens de overdrachtsceremonie gaf de nieuwe voorzitter aan dat het bestuur eerst een grondige evaluatie zal uitvoeren van de huidige situatie op de campus. “Ik heb veel documenten ontvangen, maar ik wil zelf alles controleren, inventariseren en nagaan wat de situatie precies is,” zei Griffith. Ze benadrukte dat het bestuur in gesprek zal gaan met personeel, studenten en andere belanghebbenden om samen duurzame oplossingen te formuleren.

Het nieuwe bestuur wil zich richten op het verbeteren van het studentenhuisvestingsbeleid, het uitbreiden van de faciliteiten en het verhogen van de leefkwaliteit op de campus. “We willen meer fondsen aantrekken, de promotie versterken en de leefomstandigheden van studenten gerieflijker en betaalbaarder maken,” aldus Griffith. Ook wil de stichting nauwer samenwerken met onderwijsinstellingen om gezamenlijke projecten, trainingen en workshops te realiseren die bijdragen aan een sterke campusgemeenschap.

Minister Patrick Bruning, die als ad interim minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aanwezig was, overhandigde officieel de bestuursdocumenten aan de nieuwe voorzitter.

John Sandriman, lid van het aftredend bestuur, sprak van een vlotte overdracht en blikte met voldoening terug op de afgelopen bestuursperiode. “Er was veel werk te doen, van goed management tot begeleiding van studenten en het zorgvuldig beheren van de vaste lasten. Dat was soms uitdagend, maar we hebben structuur en orde gebracht,” zei hij.

Sandriman bedankte het personeel voor de samenwerking en riep studenten op om de mogelijkheden die Campus Village biedt optimaal te benutten. Met de komst van het nieuwe bestuur breekt een fase aan waarin vernieuwing, efficiënt beheer en studentgericht beleid centraal zullen staan.