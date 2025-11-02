Surinaamse delegatie bespreekt duurzame mijnbouw en toezicht tijdens conferentie in China

Op uitnodiging van de Zijin Mining Group en de Tianjin China Geological Survey heeft een delegatie van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), onder leiding van minister David Abiamofo, een officieel bezoek gebracht aan China. Het werkbezoek vond plaats van 21 tot en met 26 oktober en stond in het teken van duurzame mijnbouw, versterking van toezicht en internationale samenwerking.

De delegatie startte het bezoek op 21 oktober met een ontmoeting met Chairman Chen Jinghe van de Zijin Mining Group, een van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld. Tijdens het gesprek werd onder meer stilgestaan bij de ontwikkelingen rond het Rosebel Goldmines-project in Suriname. Ook werden de kopermijn en koperraffinaderij van Zijin in de stad Xiamen bezocht, waar innovatieve technologieën en milieuvriendelijke processen werden gepresenteerd.

Van 23 tot en met 25 oktober nam minister Abiamofo deel aan de China International Mining Conference and Expo (CIMC) in Tianjin, een van de grootste mijnbouwevenementen ter wereld. In zijn toespraak lichtte de minister Suriname’s visie toe op verantwoorde en toekomstgerichte mijnbouw. Hij benadrukte dat de geplande hervormingen in de Mijnbouwwet gericht zijn op milieubescherming, transparantie en versterking van gemeenschapsrechten via het Free, Prior and Informed Consent (FPIC)-principe.

Minister Abiamofo kondigde tevens de oprichting aan van de Delfstoffenautoriteit Suriname, die toezicht zal houden op naleving van wet- en regelgeving en milieunormen binnen de sector. Daarbij riep hij internationale investeerders op om samen te werken onder eerlijke en duurzame voorwaarden.

Tijdens het Zijin Forum op 24 oktober sprak de minister over de bijdrage van de Zijin Mining Group aan de modernisering van de goudmijnbouw in Suriname. Hij noemde onder meer de verbeterde naleving van internationale standaarden, de introductie van hybride mijntrucks en de bouw van een 25 MW zonnecentrale als voorbeelden van duurzame vooruitgang.

De deelname aan de China International Mining Conference and Expo onderstreept Suriname’s inzet voor versterking van de samenwerking met China, zoals vastgelegd in het in oktober 2023 ondertekende Memorandum of Understanding (MoU) tussen de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen van beide landen.