Eric Goede aangesteld als president-commissaris van nieuwe Raad van Commissarissen bij CASAS

Eric Goede is officieel benoemd tot president-commissaris van de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) bij de Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS). De installatie van de raad vond plaats op vrijdag 31 oktober 2025 op het Kabinet van de President. De nieuwe RvC bestaat uit zeven leden die voor een periode van drie jaar zijn aangesteld: Sajonara Noutsin, Vivian Bijnaar, Faizel Baarn, Guno Robertson, Iwan Dobai en Meredith Leter, onder voorzitterschap van Eric Goede.

Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) sprak tijdens de installatie zijn tevredenheid uit over de samenstelling van de raad. Volgens hem brengt het team ruime ervaring mee uit de luchtvaartsector. “Het is goed om nieuwe energie en deskundigheid binnen te brengen om de lopende en toekomstige projecten te begeleiden. De raad zal een cruciale rol vervullen in het toezicht en de uitvoering van deze trajecten,” aldus de minister.

Een van de voornaamste aandachtspunten blijft het ondersteunen van het bestuur van CASAS in het traject om Suriname van de EU-blacklist te krijgen. “Wij willen dat gecertificeerde vliegtuigen uit Suriname weer mogen landen in het EU-luchtruim. Transparantie en samenwerking tussen bestuur en raad zijn daarvoor essentieel,” benadrukte Landveld.

De nieuwe president-commissaris, Eric Goede, liet weten dat het herstel van de luchtvaartsector bovenaan de agenda staat. “Er is in de afgelopen jaren weinig vooruitgang geboekt. De blacklisting van Suriname door de EU is een belangrijk signaal dat we serieus moeten nemen. We zullen op basis van de bevindingen een herstelplan opstellen,” verklaarde Goede.

Hij gaf verder aan dat de aanpak niet alleen technisch van aard zal zijn, maar ook gericht op structurele versterking van het systeem. “Een solide raamwerk vereist middelen, deskundigheid en duidelijke richtlijnen. In de komende week gaan we met de leiding van CASAS in overleg om gezamenlijk een plan van aanpak uit te werken,” besloot de nieuwe voorzitter.