Opening Bureau voor Burgerzaken te Brownsweg brengt dienstverlening dichter bij de gemeenschap

De officiële opening van het Bureau voor Burgerzaken (BvB) te Brownsweg markeert een belangrijke stap in het verbeteren van de overheidsdienstverlening voor inwoners van het binnenland. De plechtigheid, gehouden op 31 oktober, werd verricht door de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), mevrouw Anastatia Kanapé Poki, die zichtbaar trots was dat dit nieuwe kantoor in haar geboortedorp is gerealiseerd.

“Vandaag vieren we niet alleen de opening van een gebouw, maar ook de uitbreiding van service en toegankelijkheid voor onze burgers,” zei Kanapé Poki in haar toespraak. “Dit is niet alleen mijn vadersdorp, maar ook mijn dorp, en ik ben dankbaar dat Brownsweg nu beschikt over een volwaardig Bureau voor Burgerzaken.”

De CBB-directeur sprak haar dank uit aan de gemeenschap voor hun geduld en betrokkenheid gedurende het proces dat voorafging aan de opening. “Het heeft jaren geduurd, maar dit is een mijlpaal. CBB zal nooit meer hetzelfde zijn het kan alleen maar beter,” benadrukte ze. Ook bedankte zij hoofdkapiteins Henk Finisi en Silva van Eewijk voor hun steun en samenwerking.

Kapitein Silva van Eewijk sprak met trots over de vooruitgang van Brownsweg. “Onze gemeenschap groeit, en met groei komt ontwikkeling. De komst van dit bureau is daar een prachtig voorbeeld van,” aldus Van Eewijk.

Directeur Eskak van het ministerie van Binnenlandse Zaken wees erop dat de overheid de plicht heeft haar medewerkers in veilige en moderne omstandigheden te laten werken. “Dit gebouw voldoet aan alle eisen. Het is een investering in kwaliteit, zowel voor de medewerkers als voor de burgers die hier geholpen worden,” zei hij.

Ook de directeur HRM sprak haar waardering uit voor de inzet van het CBB-team en de gemeenschap, die samen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit nieuwe kantoor.

Minister Marinus Bee sloot de ceremonie af met een woord van erkenning voor zijn voorganger, gewezen minister Landvreugd. “Ere wie ere toekomt,” zei Bee. “Binnen zes maanden wist hij vier van de zeven geplande bureaus bouwklaar te maken, met beperkte middelen. Zijn inzet verdient waardering.”

Met de opening van het nieuwe BvB te Brownsweg komt de overheid een stap dichter bij haar doel om dienstverlening landelijk toegankelijker, efficiënter en mensgerichter te maken.