A.G. Spangenbergschool viert 120 jaar onderwijs met dankbaarheid en trots

De A.G. Spangenbergschool in Nickerie vierde vandaag haar 120-jarig jubileum met een feestelijke bijeenkomst vol dankbaarheid, herinneringen en trots. Hoewel de officiële verjaardag op 1 november valt, koos de school ervoor om deze bijzondere mijlpaal alvast samen met genodigden te vieren.

Onder de aanwezigen bevonden zich districtscommissaris Nisha Kurban, oud-leerlingen, oud-leerkrachten, ouders, leerlingen en personeelsleden. De viering startte met een dankdienst onder leiding van dominee M. Lynch, waarna leerlingen met optredens voor een vrolijke sfeer zorgden.

De plechtigheid werd vakkundig geleid door mevrouw A. Moor, die het programma soepel en feestelijk presenteerde. Diverse sprekers kwamen aan het woord, waaronder schoolhoofd dhr. G. Snip, dominee E. Soetosenojo, oud-schoolleider dhr. D. Malone, mw. S. Panka (directeur van de Stichting Onderwijs der EBG) en DC Nisha Kurban.

In haar toespraak sprak DC Kurban lovende woorden over de school: “De A.G. Spangenbergschool is een pijler van het onderwijs in Nickerie. Al 120 jaar draagt zij bij aan de ontwikkeling van jonge geesten en vormt zij een inspiratiebron voor de gemeenschap.”

Ze complimenteerde de leerkrachten en schoolleiding voor hun toewijding en benadrukte dat de school een voorbeeld is voor andere onderwijsinstellingen in het district.

De schoolleiding sprak haar waardering uit voor iedereen die heeft bijgedragen aan het welslagen van deze viering, in het bijzonder de sponsoren die dit bijzondere jubileum mede mogelijk maakten.