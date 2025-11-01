President Simons: “Alle kinderen tellen mee” bezoek aan instellingen voor kinderen met speciale hulpvraag

President Jennifer Simons heeft donderdag 30 oktober 2025 een bezoek gebracht aan de Stichting Matoekoe, het Blindencentrum, de Kennedyschool en de Mytylschool. Het staatshoofd sprak haar waardering uit voor het waardevolle werk dat deze instellingen verrichten voor kinderen met een speciale hulpvraag.

Volgens president Simons vervullen deze instellingen een onmisbare rol in de samenleving door kinderen met een beperking of bijzondere ondersteuningsbehoefte kansen te bieden op een menswaardig bestaan. “Het is belangrijk om persoonlijk aandacht te schenken. Alleen dan kunnen we samen oplossingen vinden. Ik beloof niets wat ik niet waar kan maken, maar ik wil zien waar we direct kunnen helpen,” verklaarde ze.

De president gaf aan onder de indruk te zijn van de inzet en organisatiekracht van de instellingen, ondanks hun afhankelijkheid van subsidies. Ze benadrukte dat de samenleving nog te weinig doet om deze kinderen te begeleiden naar zelfstandigheid: “Iedereen verdient de kans om zich te ontwikkelen en, met wat hulp, zelfredzaam te worden.”

Tijdens het bezoek overhandigde president Simons aan elk kind een enveloppe met een waardebon van Kirpalani als blijk van waardering.

Matoekoe-directeur Delano Hoogvliets en bestuursvoorzitter Albert Jubithana toonden zich vereerd met het bezoek van de president. Hoogvliets lichtte toe dat de stichting sinds 1988 actief is en momenteel 42 kinderen opvangt, van wie 13 intern verblijven. Hij benoemde de financiële situatie als een van de grootste uitdagingen en hoopt samen met de overheid te werken aan een beter afgestemd subsidiestelsel.

“Het is bijzonder dat president Simons, kort na haar aantreden, aandacht heeft voor onze kinderen. We hopen dat dit het begin is van structurele verbeteringen,” aldus Hoogvliets.