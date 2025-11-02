Srefidensi Commissie neemt extra veiligheidsmaatregelen na incident tijdens gymnastrade-oefeningen

Drie leerlingen zijn donderdag 30 oktober onwel geworden tijdens de gymnastrade-oefeningen in het André Kamperveen Stadion. Ze kregen direct medische hulp van militair medisch personeel en maken het inmiddels goed, bevestigt een betrokken leerkracht aan Waterkant.Net. De hoge temperatuur zou volgens haar de belangrijkste oorzaak zijn geweest.

De Srefidensi Commissie heeft naar aanleiding van het voorval aanvullende maatregelen genomen om de veiligheid en het welzijn van de leerlingen te waarborgen. In een verklaring biedt de commissie haar excuses aan voor de ongemakken die deelnemers, ouders en leerkrachten hebben ondervonden.

“We erkennen dat er verbeterpunten zijn in de organisatie en nemen onze verantwoordelijkheid om deze snel en zorgvuldig aan te pakken. Ons streven is dat alle kinderen weer met plezier en in goede gezondheid kunnen deelnemen aan deze bijzondere voorbereidingen,” aldus de Commissie 50 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van Suriname.

De organisatie breidt het aantal EHBO’ers en begeleiders uit, en vanuit de scholen zullen extra leerkrachten aanwezig zijn bij de komende oefendagen. Voor sanitaire voorzieningen wordt eveneens gezorgd: het Politie Opleidingscentrum heeft voor de tweede oefendag toiletten beschikbaar gesteld, terwijl structureel acht tot tien extra toiletten worden geplaatst.

Om uitdroging te voorkomen, wordt de watervoorziening beter geregeld. Elke leerling ontvangt een fles water, en de distributie daarvan wordt overzichtelijker georganiseerd. Ouders worden opgeroepen hun kinderen te voorzien van een pet of hoofddeksel, en indien mogelijk extra eten, drinken en een reservefles water mee te geven.

De Srefidensi Commissie benadrukt dat zij er alles aan doet om de voorbereiding in veilige en prettige omstandigheden te laten verlopen.

“Samen willen we de geest van Srefidensi levend houden in eenheid, vertrouwen en trots voor onze jeugd,” besluit de verklaring.