Venezuela beschuldigt CIA en Trinidad van militaire provocatie nabij Essequibo

De Venezolaanse regering heeft scherpe beschuldigingen geuit richting de CIA en Trinidad and

Tobago, die volgens Caracas betrokken zouden zijn bij een militaire operatie in de buurt van het

omstreden Essequibo-gebied. Venezuela spreekt van een “imperiale inmenging” en een poging

tot destabilisatie van het land.

De verklaring van Caracas heeft geleid tot bezorgdheid in de regio. Premier Mia Amor Mottley

van Barbados waarschuwde voor een mogelijke militaire escalatie in het Caribisch gebied. Zij

benadrukte dat de regio zich moet inzetten voor diplomatieke oplossingen en riep op tot

Caricom-overleg om gezamenlijke stappen te bespreken.

Ook president Jennifer Simons van Suriname heeft gereageerd. Tijdens een recente

persconferentie onderstreepte zij dat Zuid-Amerika en het Caribisch gebied oorlogsvrij moeten

blijven. Simons herhaalde dat Suriname zich blijft inzetten voor vrede, dialoog en respect voor

het internationaal recht.

De spanningen in de regio nemen toe door de langdurige grenskwestie tussen Venezuela en

Guyana en de toenemende aanwezigheid van internationale grootmachten. Verschillende

Caribische leiders pleiten daarom voor snelle diplomatieke actie om de rust en stabiliteit in de

regio te bewaren.