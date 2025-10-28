Venezuela beschuldigt CIA en Trinidad van militaire provocatie nabij Essequibo

De Venezolaanse regering heeft scherpe beschuldigingen geuit richting de CIA en Trinidad and
Tobago, die volgens Caracas betrokken zouden zijn bij een militaire operatie in de buurt van het
omstreden Essequibo-gebied. Venezuela spreekt van een “imperiale inmenging” en een poging
tot destabilisatie van het land.
De verklaring van Caracas heeft geleid tot bezorgdheid in de regio. Premier Mia Amor Mottley
van Barbados waarschuwde voor een mogelijke militaire escalatie in het Caribisch gebied. Zij
benadrukte dat de regio zich moet inzetten voor diplomatieke oplossingen en riep op tot
Caricom-overleg om gezamenlijke stappen te bespreken.
Ook president Jennifer Simons van Suriname heeft gereageerd. Tijdens een recente
persconferentie onderstreepte zij dat Zuid-Amerika en het Caribisch gebied oorlogsvrij moeten
blijven. Simons herhaalde dat Suriname zich blijft inzetten voor vrede, dialoog en respect voor
het internationaal recht.
De spanningen in de regio nemen toe door de langdurige grenskwestie tussen Venezuela en
Guyana en de toenemende aanwezigheid van internationale grootmachten. Verschillende
Caribische leiders pleiten daarom voor snelle diplomatieke actie om de rust en stabiliteit in de
regio te bewaren.