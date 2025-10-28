21 militairen ronden Groepscommandantencursus succesvol af bij Defensieopleiding

Eenentwintig militaire functionarissen van verschillende onderdelen van het Nationaal Leger
hebben met succes de Groepscommandantencursus 2025-01 afgerond aan het Instituut voor
Defensie Opleidingen (IDO). De intensieve vier maanden durende opleiding combineerde
theorie met praktijk en richtte zich op het versterken van leiderschapskwaliteiten, discipline en
het effectief aansturen van manschappen. De geslaagden ontvingen op maandag 27 oktober 2025
hun certificaat tijdens een officiële ceremonie bij het IDO.
De cursus is ontwikkeld om het tekort aan groepscommandanten binnen het Nationaal Leger aan
te vullen en biedt de deelnemers, voornamelijk van de rang korporaal 1, nieuwe
doorgroeimogelijkheden binnen hun militaire loopbaan.
Een van de geslaagden, Civillian Spier, sprak zijn waardering uit voor de opleiding. “Deze
cursus heeft mij op een veel hoger niveau gebracht dan ik dacht dat ik was als korporaal. Het
heeft mij nieuwe ambities gegeven om verder te groeien binnen het leger,” aldus Spier.
Kolonel Justus Hew A Kee, commandant van het IDO, prees de inzet en het
doorzettingsvermogen van de cursisten. Hij benadrukte het belang van de opleiding voor de
organisatie:
“Groepscommandanten vormen de brug tussen de leiding en de manschappen. Met deze cursus
voorzien wij in een belangrijke behoefte, zodat opdrachten op de juiste en effectieve manier
kunnen worden uitgevoerd.”
Met het behalen van hun certificaat zijn de geslaagden klaar om een versterkende rol te spelen
binnen het Surinaamse defensieapparaat.