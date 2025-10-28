21 militairen ronden Groepscommandantencursus succesvol af bij Defensieopleiding

Eenentwintig militaire functionarissen van verschillende onderdelen van het Nationaal Leger

hebben met succes de Groepscommandantencursus 2025-01 afgerond aan het Instituut voor

Defensie Opleidingen (IDO). De intensieve vier maanden durende opleiding combineerde

theorie met praktijk en richtte zich op het versterken van leiderschapskwaliteiten, discipline en

het effectief aansturen van manschappen. De geslaagden ontvingen op maandag 27 oktober 2025

hun certificaat tijdens een officiële ceremonie bij het IDO.

De cursus is ontwikkeld om het tekort aan groepscommandanten binnen het Nationaal Leger aan

te vullen en biedt de deelnemers, voornamelijk van de rang korporaal 1, nieuwe

doorgroeimogelijkheden binnen hun militaire loopbaan.

Een van de geslaagden, Civillian Spier, sprak zijn waardering uit voor de opleiding. “Deze

cursus heeft mij op een veel hoger niveau gebracht dan ik dacht dat ik was als korporaal. Het

heeft mij nieuwe ambities gegeven om verder te groeien binnen het leger,” aldus Spier.

Kolonel Justus Hew A Kee, commandant van het IDO, prees de inzet en het

doorzettingsvermogen van de cursisten. Hij benadrukte het belang van de opleiding voor de

organisatie:

“Groepscommandanten vormen de brug tussen de leiding en de manschappen. Met deze cursus

voorzien wij in een belangrijke behoefte, zodat opdrachten op de juiste en effectieve manier

kunnen worden uitgevoerd.”

Met het behalen van hun certificaat zijn de geslaagden klaar om een versterkende rol te spelen

binnen het Surinaamse defensieapparaat.