Reeberg krijgt nieuwe sport- en educatiehub voor jongeren

In Reeberg is dit weekend een nieuw sport- en educatiecomplex geopend, speciaal bedoeld voor

jongeren uit de omgeving. Het complex aan de Roodbontstraat biedt een veilige en toegankelijke

plek om te sporten, spelen en zich fysiek en mentaal te ontwikkelen. De officiële opening vond

plaats tijdens de Sport- en Educatiebeurs, door Stichting Y-Academy onder leiding van voorzitter

Gino Naarden.

Het Ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport (JOS) steunt het initiatief volledig. Waarnemend

directeur Sport Enrique Ralim benadrukte het belang van dit soort projecten en kondigde aan dat

het ministerie actief zal samenwerken met Y-Academy bij toekomstige activiteiten. “Investeren

in sport is investeren in de toekomst van ons land, in gezondheid, mentale veerkracht en

maatschappelijke stabiliteit,” zei Ralim.

Y-Academy wil met dit complex sport en educatie combineren en lokale gemeenschappen

versterken door talentontwikkeling. Naarden droeg de faciliteiten officieel over aan de inwoners

van Reeberg en moedigde hen aan deze optimaal te benutten: “Gezonde jongeren vormen de

basis van een sterk Suriname.”

De jongeren zelf reageerden enthousiast. Voor Jamie, Meredientje en Shesharya betekent het

nieuwe sportveld een langeverwachte plek om te leren, sporten en samen te groeien.