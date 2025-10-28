Reeberg krijgt nieuwe sport- en educatiehub voor jongeren

In Reeberg is dit weekend een nieuw sport- en educatiecomplex geopend, speciaal bedoeld voor
jongeren uit de omgeving. Het complex aan de Roodbontstraat biedt een veilige en toegankelijke
plek om te sporten, spelen en zich fysiek en mentaal te ontwikkelen. De officiële opening vond
plaats tijdens de Sport- en Educatiebeurs, door Stichting Y-Academy onder leiding van voorzitter
Gino Naarden.
Het Ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport (JOS) steunt het initiatief volledig. Waarnemend
directeur Sport Enrique Ralim benadrukte het belang van dit soort projecten en kondigde aan dat
het ministerie actief zal samenwerken met Y-Academy bij toekomstige activiteiten. “Investeren
in sport is investeren in de toekomst van ons land, in gezondheid, mentale veerkracht en
maatschappelijke stabiliteit,” zei Ralim.
Y-Academy wil met dit complex sport en educatie combineren en lokale gemeenschappen
versterken door talentontwikkeling. Naarden droeg de faciliteiten officieel over aan de inwoners
van Reeberg en moedigde hen aan deze optimaal te benutten: “Gezonde jongeren vormen de
basis van een sterk Suriname.”
De jongeren zelf reageerden enthousiast. Voor Jamie, Meredientje en Shesharya betekent het
nieuwe sportveld een langeverwachte plek om te leren, sporten en samen te groeien.