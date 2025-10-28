Politie-majoor opgenomen met brandwonden na ongeluk met Palm rum

  • October 28, 2025

Een vrouwelijke majoor van politie in Suriname is maandagochtend met ernstige brandwonden
opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Volgens haar partner raakte ze twee
dagen geleden gewond tijdens een poging vuur aan te maken met Palm rum, waarbij ze
brandwonden opliep aan haar linkerarm, buik en bovenbeen.

Aanvankelijk zocht zij geen medische hulp, waardoor haar toestand verslechterde. De
Surinaamse politie werd op de hoogte gebracht en startte ter plaatse een onderzoek. De majoor
werd uiteindelijk door een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht, waar ze momenteel
wordt behandeld. Het politieonderzoek naar het incident loopt nog.

 

