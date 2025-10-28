Suriname domineert podium tijdens North ISH Open 2025

Dit weekend stond Suriname in het teken van de North ISH Open 2025, de grootste IPSC Level

3-schietsportwedstrijd van het jaar. Meer dan vijftig deelnemers uit binnen- en buitenland streden

drie dagen lang in disciplines die precisie, snelheid en sportiviteit vereisten.

De Surinaamse schutters stalen de show en behaalden in bijna alle categorieën de meeste

podiumplaatsen. In de Standard Klasse ging de overwinning naar Ronald Brown (VS), gevolgd

door Régis Lemaitre (Frankrijk) en Andy Liu (Suriname). In de Standard Senior Klasse won

Lemaitre, terwijl Liu en Bai Hongan tweede en derde werden. Ook in de Standard Super Senior

Klasse domineerde Brown, met Jean Condet en Marcel Tjon Kon Joen op de overige

podiumplaatsen.

Bij de dames zorgde Suriname voor een volledig podium in de Lady Klasse: Tamani Stuger won,

met Margery van Dijk-Amatdas en Angelique Tjon Kon Joen als achtervolgers. In de Pistol

Caliber Carbine (PCC) Klasse was Andrew Wilson de winnaar, gevolgd door Shaquille Liauw

Kie Fa en Will Liu.

De Production Optics Klasse werd volledig gedomineerd door Surinamers: Justin Heidanus,

Alex Stuger en Nicholson Zheng veroverden respectievelijk de eerste drie plaatsen. In de

Production Klasse was Bruce Djosetiko de grote triomfator, met Nigel Sloot en Marc Loor op

twee en drie.

Vijf deelnemers ontvingen IPSC President’s Medals: Ronald Brown (2x), Justin Heidanus,

Tamani Stuger en Régis Lemaitre.

Met deze prestaties bevestigt Suriname zijn sterke positie op de internationale IPSC-kaart, terwijl

de schietsport in het land blijft groeien.