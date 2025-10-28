15-jarig meisje gewond na familieruzie in Santodorp

In het ressort Santodorp is een familieruzie zondag uitgelopen op geweld, waarbij een 15-jarig

meisje gewond raakte. Volgens de politie greep een vrouw tijdens een felle woordenwisseling

naar een houwer en verwondde het tienermeisje aan haar voorhoofd.

Het slachtoffer werd per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp gebracht voor medische

behandeling. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat binnen de familie al langere tijd spanningen

speelden, die tijdens het incident tot een uitbarsting kwamen.

De verdachte, geïdentificeerd als A.M., werd kort na het incident door de politie aangehouden.

Zij zou tijdens het voorval ook doodsbedreigingen hebben geuit richting andere familieleden.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is de vrouw in verzekering gesteld. De politie zet het

onderzoek naar de achtergrond en aanleiding van het conflict voort.