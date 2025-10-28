15-jarig meisje gewond na familieruzie in Santodorp

In het ressort Santodorp is een familieruzie zondag uitgelopen op geweld, waarbij een 15-jarig
meisje gewond raakte. Volgens de politie greep een vrouw tijdens een felle woordenwisseling
naar een houwer en verwondde het tienermeisje aan haar voorhoofd.
Het slachtoffer werd per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp gebracht voor medische
behandeling. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat binnen de familie al langere tijd spanningen
speelden, die tijdens het incident tot een uitbarsting kwamen.
De verdachte, geïdentificeerd als A.M., werd kort na het incident door de politie aangehouden.
Zij zou tijdens het voorval ook doodsbedreigingen hebben geuit richting andere familieleden.
Na overleg met het Openbaar Ministerie is de vrouw in verzekering gesteld. De politie zet het
onderzoek naar de achtergrond en aanleiding van het conflict voort.