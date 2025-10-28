Franse Cultuuravond brengt sfeer en geschiedenis tot leven bij het Nationaal Archief Suriname

Het Nationaal Archief Suriname (NAS), vallend onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken

(BiZa), heeft in samenwerking met de Alliance Française van Suriname een succesvolle Franse

Cultuuravond georganiseerd tijdens Museumnacht 2025. Het evenement vond plaats op zaterdag

25 oktober 2025 in het gebouw van het NAS en stond geheel in het teken van de rijke Franse

cultuur en de historische banden tussen Suriname en Frankrijk.

De avond werd mede mogelijk gemaakt door de Franse Ambassade, in samenwerking met de

Territoriale Collectiviteit van Frans-Guyana, de Alliance Française van Suriname en het Franse

Ontwikkelingsagentschap (AFD). Bezoekers genoten van een gevarieerd programma met onder

meer een snelcursus Frans, een tentoonstelling over 50 jaar bilaterale betrekkingen tussen Frans-

Guyana en Suriname, een Franse kaas- en wijnproeverij en live muziek in Franse stijl.

De Franse Cultuuravond trok meer dan tachtig bezoekers, die zich lieten meevoeren door de

elegante sfeer, gastvrijheid en culturele rijkdom van Frankrijk. Ook Onderminister van

Binnenlandse Zaken Kelvin Koniki bracht een bezoek aan het evenement en kreeg tijdens een

rondleiding door de tentoonstelling de kans om enkele unieke historische documenten te

bewonderen die speciaal voor het publiek waren opengesteld.

De organisatie spreekt van een groot succes. Met deze culturele avond willen het Nationaal

Archief Suriname en het Ministerie van Binnenlandse Zaken het belang onderstrepen van

culturele samenwerking, kennisuitwisseling en het versterken van historische en

vriendschappelijke banden tussen Suriname en Frankrijk.