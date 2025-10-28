Franse Cultuuravond brengt sfeer en geschiedenis tot leven bij het Nationaal Archief Suriname

Het Nationaal Archief Suriname (NAS), vallend onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken
(BiZa), heeft in samenwerking met de Alliance Française van Suriname een succesvolle Franse
Cultuuravond georganiseerd tijdens Museumnacht 2025. Het evenement vond plaats op zaterdag
25 oktober 2025 in het gebouw van het NAS en stond geheel in het teken van de rijke Franse
cultuur en de historische banden tussen Suriname en Frankrijk.
De avond werd mede mogelijk gemaakt door de Franse Ambassade, in samenwerking met de
Territoriale Collectiviteit van Frans-Guyana, de Alliance Française van Suriname en het Franse
Ontwikkelingsagentschap (AFD). Bezoekers genoten van een gevarieerd programma met onder
meer een snelcursus Frans, een tentoonstelling over 50 jaar bilaterale betrekkingen tussen Frans-
Guyana en Suriname, een Franse kaas- en wijnproeverij en live muziek in Franse stijl.
De Franse Cultuuravond trok meer dan tachtig bezoekers, die zich lieten meevoeren door de
elegante sfeer, gastvrijheid en culturele rijkdom van Frankrijk. Ook Onderminister van
Binnenlandse Zaken Kelvin Koniki bracht een bezoek aan het evenement en kreeg tijdens een
rondleiding door de tentoonstelling de kans om enkele unieke historische documenten te
bewonderen die speciaal voor het publiek waren opengesteld.
De organisatie spreekt van een groot succes. Met deze culturele avond willen het Nationaal
Archief Suriname en het Ministerie van Binnenlandse Zaken het belang onderstrepen van
culturele samenwerking, kennisuitwisseling en het versterken van historische en
vriendschappelijke banden tussen Suriname en Frankrijk.