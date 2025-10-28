President Simons bezoekt Lyceum 2 na berichten over tekort aan schoolmeubilair

President Jennifer Simons heeft op maandag 27 oktober 2025 een oriëntatiebezoek gebracht aan
het Ewald P. Meyer Lyceum (Lyco 2). Het bezoek volgde op berichten op sociale media over het
tekort aan schoolmeubilair en de algemene staat van het schoolgebouw. De president wilde zich
persoonlijk laten informeren over de situatie en ging hierover in gesprek met de schoolleiding.
Waarnemend directeur Letitia Philips-Denswil ontving het staatshoofd en gaf haar een
rondleiding door de school, waarbij zij de belangrijkste knelpunten toelichtte. “Het was
belangrijk dat de president zelf kon zien hoe de omstandigheden zijn. We kampen met een tekort
aan meubilair en de lokalen worden aangetast door houtluizen,” aldus Philips-Denswil.
De directeur gaf verder aan dat de school al jarenlang probeert fondsen te werven voor de bouw
van een gymzaal, een project dat ruim tien jaar geleden werd gestart maar nooit werd afgerond
vanwege de verslechterde economische situatie en de stijgende valutakoers. “Een deel van de
vloer is aangelegd, maar verder zijn we niet gekomen. Gelukkig mogen we voor de lessen
lichamelijke opvoeding gebruikmaken van de sportfaciliteiten van de Venezolaanse ambassade
en van Parima,” lichtte ze toe.
President Simons heeft volgens Philips-Denswil aangegeven dat de gesignaleerde problemen in
kaart zullen worden gebracht. Zij heeft direct contact gelegd met vicepresident Gregory Rusland
om niet alleen de situatie op Lyco 2, maar ook op andere scholen waar dringend actie nodig is,
aan te pakken.
De schoolleiding spreekt de hoop uit dat het bezoek van het staatshoofd zal leiden tot concrete
verbeteringen in de schoolinfrastructuur en leeromstandigheden voor zowel leerlingen als
leerkrachten.