Suriname bereidt zich voor op historische viering en internationale zichtbaarheid

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) heeft op

maandag 27 oktober 2025 een persbijeenkomst en informatiesessie georganiseerd om de media

te informeren over een reeks belangrijke gebeurtenissen die het land te wachten staan. Daarbij

gaat het onder meer om de viering van 50 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, het staatsbezoek

van koning Willem-Alexander, en de aanstaande buitenlandse missies van president Jennifer

Simons.

Minister Melvin Bouva benadrukte tijdens de bijeenkomst het belang van samenwerking en

transparante communicatie tussen de betrokken instanties. Hij stelde dat het ministerie zich actief

inzet om Suriname internationaal sterker te positioneren en de diplomatieke aanwezigheid te

vergroten. “Wij willen dat Suriname schijnt op het internationale podium,” aldus Bouva.

Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en zijn delegatie zal plaatsvinden van 1 tot en

met 3 december 2025. Dit bezoek valt samen met het jubileumjaar van Suriname’s

onafhankelijkheid en is volgens Bouva het resultaat van intensieve diplomatieke gesprekken. De

focus ligt op het versterken van de bilaterale betrekkingen en het verkennen van nieuwe

samenwerkingsmogelijkheden op sociaal-economisch gebied. Ook het slavernijverleden zal deel

uitmaken van de gesprekken. Roberto Lindveld is aangesteld als woordvoerder voor de pers

rondom dit koninklijk bezoek.

Voor de viering van 50 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid worden diverse

hoogwaardigheidsbekleders uit bevriende landen verwacht. Bevestigingen zijn reeds ontvangen

van onder meer Nederland, Barbados, Sint-Maarten, Curaçao, Venezuela, Cuba, China, Ghana,

de Verenigde Naties, Frans-Guyana en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). De gasten

zullen deelnemen aan de officiële plechtigheden, beleefdheidsbezoeken afleggen aan president

Simons en bilaterale gesprekken voeren om de samenwerking te verdiepen.

President Simons zal begin november verschillende internationale toppen bijwonen, waaronder

de Brasilia Climate Summit (COP30) van 5 tot 8 november en de CELAC-EU Summit op 9 en

10 november. Het jaar wordt afgesloten met deelname aan de Summit of the Americas van 3 tot

en met 5 december.

Minister Bouva deed een oproep tot eenduidige en positieve communicatie: “Wij willen dat

Suriname inderdaad schijnt en schittert. Dat kan alleen als wij als samenleving één boodschap

uitdragen en in openheid samenwerken.”