Bewoner gewond bij gewapende woningoverval aan Plamuurmesstraat

In de nacht van maandag op dinsdag is een bewoner in zijn been geschoten tijdens een

gewelddadige woningoverval aan de Plamuurmesstraat. Ondanks zijn verwonding wist het

slachtoffer zichzelf naar de Spoedeisende Hulp te vervoeren voor medische behandeling.

Volgens de politie drongen gemaskerde mannen, bewapend met vuistvuurwapens, de woning

binnen nadat zij de deur hadden geforceerd. De bewoners werden tijdens de overval mishandeld,

waarna er schoten werden gelost. Na het incident sloegen de daders op de vlucht.

Het is vooralsnog onduidelijk wat er is buitgemaakt. De politie van Latour en de Forensische

Opsporingsdienst (FOD) zijn een onderzoek gestart om de daders op te sporen en de toedracht

van het incident te achterhalen.