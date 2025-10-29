Orkaan Melissa bedreigt Jamaica; Haïti meldt eerste doden

De tropische storm Melissa is uitgegroeid tot een categorie 5-orkaan en nadert Jamaica met
windsnelheden boven 260 km/uur, waarmee het een van de krachtigste stormen ooit voor het
eiland is. Het National Hurricane Center (NHC) waarschuwt voor stormvloeden tot vier meter,
regenval tot een meter en langdurige blootstelling aan zware wind en hoge golven door de trage
beweging van de storm.
De zuidkust van Jamaica, waaronder Port Royal, Clarendon en Saint Elizabeth, is in staat van
paraatheid gebracht. Meer dan 800 noodopvanglocaties zijn geopend en inwoners wordt
dringend geadviseerd de evacuatie-instructies op te volgen en zich in veilige gebieden te
begeven. Harde winden en hoge vloedgolven zijn al merkbaar op het eiland.
In Haïti heeft Melissa al haar eerste slachtoffers gemaakt. Minimaal drie mensen zijn
omgekomen door aardverschuivingen, instortende muren en overstromingen, waarbij de
kwetsbare infrastructuur van het land de schade verergerde. De regio staat voor een gevaarlijke
periode met zware storminvloeden.