Orkaan Melissa bedreigt Jamaica; Haïti meldt eerste doden

De tropische storm Melissa is uitgegroeid tot een categorie 5-orkaan en nadert Jamaica met

windsnelheden boven 260 km/uur, waarmee het een van de krachtigste stormen ooit voor het

eiland is. Het National Hurricane Center (NHC) waarschuwt voor stormvloeden tot vier meter,

regenval tot een meter en langdurige blootstelling aan zware wind en hoge golven door de trage

beweging van de storm.

De zuidkust van Jamaica, waaronder Port Royal, Clarendon en Saint Elizabeth, is in staat van

paraatheid gebracht. Meer dan 800 noodopvanglocaties zijn geopend en inwoners wordt

dringend geadviseerd de evacuatie-instructies op te volgen en zich in veilige gebieden te

begeven. Harde winden en hoge vloedgolven zijn al merkbaar op het eiland.

In Haïti heeft Melissa al haar eerste slachtoffers gemaakt. Minimaal drie mensen zijn

omgekomen door aardverschuivingen, instortende muren en overstromingen, waarbij de

kwetsbare infrastructuur van het land de schade verergerde. De regio staat voor een gevaarlijke

periode met zware storminvloeden.